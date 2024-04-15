"Будут привлечены к ответственности": США предостерегли Иран от любых действий против Израиля

Соединенные Штаты предостерегли Иран от эскалации конфликта. В частности, заместитель посла США в ООН Роберт Вуд подчеркнул, если Иран снова вернется к действиям против Израиля или США, то будет привлечен к ответственности.

Об этом он заявил во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Роберт Вуд также отметил, что Совбез ООН имеет "обязательства не оставлять действия Ирана без ответа".

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США предостерегли Иран

Во время выступления заместитель посла США в ООН Робер Вуд предостерег Иран от любых действий против США или Израиля. Он подчеркнул, что в противном же случае – агрессор будет привлечен к ответственности.

Позвольте мне прояснить. Если Иран или его доверенные лица примут меры против США или Израиля, Иран будет привлечен к ответственности,

– заявил Вуд.

Он также добавил, что США не стремятся к эскалации, а все действия – имели сугубо оборонительный характер. Во время своего выступления на Совбезе ООН Вуд отметил, что лучший способ предотвратить эскалацию – это "однозначное осуждение беспрецедентной широкомасштабной атаки Ирана на Израиль". В то же время Вуд добавил, что Иран намеревался нанести значительный ущерб и спровоцировать множество смертей в Израиле. В итоге заместитель посла США призвал Совбез не оставлять действия Ирана без ответа, ведь ООН имеет такие обязательства.

"Слишком долго Иран грубо нарушал свои международно-правовые обязательства. США изучат дополнительные меры для привлечения Ирана к ответственности здесь, в ООН", – отметил заместитель посла.

Напоследок своего выступления Вуд акцентировал, что именно Иран также является соучастником нападения на Израиль 7 октября 2023, ведь сам он финансировал и поддерживал боевиков ХАМАС во время вторжения.

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