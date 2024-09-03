Иран передаст России баллистические ракеты: в ISW проанализировали, как это повлияет на обстрелы

Иран "в ближайшие дни" может передать России баллистические ракеты. В ISW предполагают, что российские захватчики будут использовать во время обстрелов именно это вооружение, а ракеты собственного производства – будет накапливать.

О том, что Иран планирует поставлять оккупантам баллистические ракеты, 2 сентября сообщило издание Bloomberg. Это вызывает беспокойство в странах Европы, ведь такое развитие событий – достаточно тревожное.

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Что говорят в ISW о поставках оружия России

В Институте изучения войны напомнили, что в августе 2024 года источники в европейской разведке сообщили Reuters, что Иран и Россия подписали контракт на поставку баллистических ракет ближнего радиуса действия Ababil. Тогда же в СМИ отметили, что десятки российских военнослужащих учатся управлять ракетами Fateh-360, которые Кремль также приобрел в Иране.

Пока точно неизвестно, какие именно ракеты Иран может поставлять России. К примеру, журналисты Reuters, которые первым сообщили о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана, писали, что речь может идти о Fath-360. Это системы, которые запускают баллистические ракеты с максимальной дальностью до 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.

В то же время аналитики ISW отмечают, что использование баллистических ракет Ababil или Fateh-360, скорее всего, позволит российским войскам наносить удары по украинским целям в ближнем тылу. Вместе с тем, используя иранское вооружение, Кремль сможет иметь запасы ракет отечественного производства, таких как "Искандеры", для обстрелов в глубоком тылу.