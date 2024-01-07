Иран помогал ХАМАС создавать крылатые ракеты: ЦАХАЛ нашел доказательства в Газе

Армия обороны Израиля утверждает, что ХАМАС пытался собрать крылатые ракеты. Палестинские боевики получали помощь от Ирана.

Солдаты бригады Нахаль и израильские спецназовцы совершили рейд на объекты ХАМАС в районах Дарадж и Туффа в городе Газа. Бойцы ЦАХАЛ обнаружили туннель, ведущий к подземному заводу по производству оружия.

К теме ЦАХАЛ заявляет о выводе бригад из Газы: означает ли это окончание войны

Какие доказательства нашел ЦАХАЛ

До сих пор считалось, что палестинские боевики не владеют управляемыми ракетами большой дальности. Однако израильские бойцы обнаружили техническое оборудование и компоненты для крылатых ракет. Армия обороны Израиля заявила, что эти находки доказывают, что террористы ХАМАС научились под руководством Ирана эксплуатировать и создавать высокоточные компоненты и стратегическое оружие.

Армия обороны Израиля поделилась фотографией. На кадрах можно увидеть части ракетного двигателя и боеголовки.



Найденные части крылатой ракеты в Газе / Фото ЦАХАЛ

Пока ЦАХАЛ не знает, на какой стадии у ХАМАС находилась разработка управляемых ракет. Также израильские военные пока не могут сказать, пробовали ли палестинские боевики применить эти ракеты.

Что говорят эксперты о войне на Ближнем Востоке

Не так давно журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский в разговоре с 24 Каналом заявил, что Израиль хочет полностью ликвидировать режим ХАМАС в Секторе Газа. Он назвал это реалистической краткосрочной задачей, с которой ЦАХАЛ постепенно справляется.

Ранее журналист из Израиля и главный редактор "Лучшее радио" Цви Зильбер объяснил, что у ЦАХАЛ сейчас нет другого выхода, кроме продолжения войны против ХАМАС. Он подчеркнул, что палестинские боевики виноваты во всем, что происходит в Секторе Газа в последнее время.

Напомним, эксперт Кармит Валенси предположила, что террористы ХАМАС употребляли наркотики перед атакой на Израиль 7 октября 2023 года. По словам свидетелей, палестинские боевики в тот день находились в состоянии эйфории.

По данным ЦАХАЛ, у палестинских боевиков также есть небольшие ударные БПЛА малой дальности, противотанковые управляемые ракеты, кустарно изготовленные подводные дроны и ПЗРК.