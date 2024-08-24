Цинизм не имеет границ: Иран поздравил Украину с Днем Независимости

Иран активно помогает России на протяжении полномасштабной войны. В частности, поставляет оружие, которое агрессор использует для уничтожения нашей гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей. Впрочем, Тегеран решил поздравить Украину с Днем Независимости.

Так, соответствующее поздравление разместило министерство иностранных дел в соцсети X, ранее известной как твитер, передает 24 Канал.

Кстати Иран может передать России сотни баллистических ракет для войны против Украины, – Reuters

Что не так с поздравлением от Ирана

Исламская Республика Иран поздравляет правительство и народ Украины с Днем Независимости,

– цинично заявили в МИД.

Также обнародовали фото украинского и иранского флагов.

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Иран цинично поздравил Украину с Днем Независимости / Фото МИД Ирана

Заметим, что в течение полномасштабной войны Иран активно помогает России. В частности, передает дроны-камикадзе "Шахед", которыми бойцы Путина атакуют гражданскую инфраструктуру (в частности, жилые дома и энергетику) и убивают мирных жителей, в частности, детей.

Кстати, СБУ сообщила о подозрении иранскому генералу, который научил российских военных бить "Шахедами" по Украине и лично координировал 20 атак. Речь идет о Шарифи Моласареи Аббасу Муса, что в 2022 году приехал в оккупированный Крым и привез группу иранских инструкторов БПЛА. Он координировал действия оккупантов по запускам "Shahed-136" и "Mohajer-6" по гражданской инфраструктуре Украины.

Недавно СМИ сообщали, что Тегеран может предоставить Москве сотни баллистических ракет. В частности, Fath-360 и Ababil.

Кстати, российские захватчики вывозят в Иран украинское зерно, похищенное на временно оккупированных территориях.

В октябре 2022 года в МИД Украины заявили: "Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины".