Частично уже получает, – военный эксперт объяснил, чем платит Россия Ирану за дроны

Россия усиливает военно-стратегическое сотрудничество с Ираном. Впрочем, за помощь страна-агрессор должна платить Тегерану.

Так, накануне было подтверждение о поставках Ирану российских истребителей Су-35. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман.

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Что Иран получает от России в обмен на дроны

Также появилась информация, что Москва предоставляет Тегерану кибероружие. Иран уже продвинулся в области кибервойны, а при сотрудничестве с россиянами может продвинуться еще больше. Кроме того, теоретически в дальнейшем со стороны России могут быть поставки Ирану комплексов С-400.

В то же время Тегеран не только снабжает дроны-камикадзе стране-агрессору, которыми она цинично обстреливает мирные украинские города, но и планирует построить в России завод по производству своих беспилотников. Следовательно, каждая сторона пытается получить то, чего ей не хватает.

Иран помогает России не за красивые глаза, а также хочет что-то получить и частично уже получает,

– отметил военный эксперт.

Гендельман сказал, чем Москва платит Тегерану за дроны: смотрите видео

Готова ли Россия платить Ирану ядерными технологиями

Запад и Израиль негативно реагируют на сотрудничество Москвы с Тегераном. Со своей стороны, Запад постоянно вводит дополнительные санкции против иранских компаний и частных лиц. Соответствующая ситуация и с Россией.

В дальнейшем все будет зависеть от того, перейдет ли Россия с Ираном в своем сотрудничестве какую-то черту. Например, передача ядерных технологий,

– предположил военный эксперт.

По его мнению, в настоящее время Москва не готова передавать Тегерану ядерные технологии. Запад внимательно следит за ситуацией, и если заметит соответствующие шаги, то примет дополнительные меры.

Москва регулярно получает дроны от Тегерана

В Минобороны Великобритании отметили, вероятнее всего, Россия начала регулярно получать небольшое количество дронов-камикадзе типа "Шахид" от Ирана. По данным разведки, с начала марта 2023 года захватчики запустили по меньшей мере 71 ударный беспилотник иранской разработки по целям в Украине.

В британском оборонном ведомстве также добавили, что оккупанты запускают "Шахиды" по двум направлениям: Краснодарскому краю на Востоке и Брянской области на Северо-востоке.

"Это позволяет России гибко нацеливаться на широкий сектор Украины и уменьшает время полета к целям на Севере Украины. Вероятно, это также попытки изучить и истощить украинскую ПВО", – говорится в отчете разведки Великобритании.