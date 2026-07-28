Об этом в разговоре с 24 Каналом заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный , отметив, к каким последствиям может привести эскалация между Тегераном и Киевом. Он объяснил, что будет означать для России вероятную атаку иранских ракет по нашей стране.

Как Украина сможет ответить на атаку Ирана?

"С геополитической точки зрения это означает военный конфликт между Ираном и Украиной. Но он, в сущности, уже есть. Потому что Иран поставляет оружие России и особо этого не скрывает", – отметил Нарожный.

Он предположил, как Украина сможет ответить на эти действия Ирана. Топить условные иранские корабли, по его мнению, мы не в состоянии, потому что это очень далеко: Ормузский пролив, Индийский океан, Красное море.

Важно! Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что пока нет именно официальных данных о намерении Ирана осуществить ракетную атаку по Украине. Он отметил, что в то же время оружие для таких действий Тегеран потенциально располагает.

Владимир Зеленский заявлял, что у нас будут беспилотники с дальностью до 10 тысяч километров. Теоретически, такими средствами можем ударить по Ирану. Но будем ли мы тратить их на удары по этой стране? Есть ли в этом какой-то смысл, даже учитывая возможность такого удара баллистической ракетой? Как предположил военный эксперт, это очень маловероятный сценарий.

С политической точки зрения, Иран и так находится под всеми возможными санкциями. Он торгует преимущественно с Китаем, Северной Кореей, периодически ему какие-то санкции ослабляют, но затем снова возвращают, прежде всего, Соединенные Штаты Америки,

– заметил он.

В то же время, для Ирана, по его словам, немногое изменится, если он ударит по Украине. Потому что иранцы уже избивали по союзникам США, по американским военным базам и т.д. Поэтому поднять градус этой конфронтации Тегерану со всем миром уже просто некуда.

Что получит Россия от эскалации между Ираном и Украиной?

Если же Иран решится и будет готов тратить свои ракеты стоимостью десятки, если не сотни миллионов долларов, для ударов по Украине в отместку за сухогруз, который стоит в лучшем случае 2 – 3 миллиона долларов, тогда как считает основатель БО "Реактивная почта", для России это будет огромная поддержка.

Россияне скажут, что у них наконец-то появился военный партнер. Потому что, например, Китай передает ей только запчасти для дронов – это не секрет. Северная Корея – баллистические ракеты.

Продавать оружие – это одно, а фактически вступить на сторону России в войну – это совсем другая история. Это предел, который еще не переходил, и для России это будет огромная поддержка,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Военный эксперт считает, что вступить на сторону России с применением тяжелого оружия – это совсем другая история. Он напомнил, что северокорейские солдаты сражались в Курской области, номинально защищая российскую территорию в войне против Украины. На территории Украины северокорейские солдаты пока не явились.

Отметим, что 25 июля СБУ атаковала иранское грузовое судно в Каспийском море. В результате этого, как сообщили иранские власти, один моряк погиб, а еще один получил ранения.

Впоследствии глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил , что удар Украины по иранскому судну "не может остаться без ответа".

В то же время, издание Breaking News публиковало 28 июля информацию, что Тегеран может ударить по украинской территории тремя баллистическими ракетами средней дальности в течение двух суток.