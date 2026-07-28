Про це у розмові з 24 Каналом заявив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, наголосивши, до яких наслідків може призвести ескалація між Тегераном та Києвом. Він пояснив, що означатиме для Росії імовірна атака іранських ракет по нашій країні.

Як Україна зможе відповісти на атаку Ірану?

"З геополітичного погляду це означає військовий конфлікт між Іраном і Україною. Але він, по суті, вже є. Тому що Іран постачає зброю Росії й особливо цього не приховує", – зазначив Нарожний.

Він припустив, як Україна зможе відповісти на ці дії Ірану. Топити умовні іранські кораблі, на його думку, ми не в змозі, тому що це дуже далеко: Ормузька протока, Індійський океан, Червоне море.

Важливо! Глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що наразі немає саме офіційних даних щодо наміру Ірану здійснити ракетну атаку по Україні. Він зазначив, що водночас зброю для таких дій Тегеран потенційно має.

Володимир Зеленський заявляв, що в нас будуть безпілотники з дальністю до 10 тисяч кілометрів. Теоретично такими засобами можемо вдарити по Ірану. Але чи будемо ми витрачати їх для ударів по цій країні? Чи є в цьому якийсь сенс, навіть з огляду на можливість такого удару балістичною ракетою? Як припустив військовий експерт, наразі це дуже малоймовірний сценарій.

З політичного погляду Іран і так перебуває під усіма можливими санкціями. Він торгує переважно з Китаєм, Північною Кореєю, періодично йому якісь санкції послаблюють, але потім знову повертають, насамперед Сполучені Штати Америки,

– зауважив він.

Водночас для Ірану, за його словами, небагато що зміниться, якщо він вдарить по Україні. Тому що іранці вже били по союзниках США, по американських військових базах тощо. Тому підняти градус цієї конфронтації Тегерану з усім світом вже просто нікуди.

Що отримає Росія від ескалації між Іраном та Україною?

Якщо ж Іран наважиться і буде готовий витрачати свої ракети вартістю десятки, якщо не сотні мільйонів доларів, для ударів по Україні в помсту за суховантаж, який коштує в найкращому разі 2 – 3 мільйони доларів, тоді, як вважає засновник БО "Реактивна пошта", для Росії це буде величезна підтримка.

Росіяни скажуть, що в них нарешті з'явився військовий партнер. Тому що, наприклад, Китай передає їй лише запчастини для дронів – це не секрет. А Північна Корея – балістичні ракети.

Продавати зброю – це одне, а фактично вступити на боці Росії у війну – це зовсім інша історія. Це межа, яку ще не переходили, і для Росії це буде величезна підтримка,

– підкреслив Павло Нарожний.

Військовий експерт вважає, що вступити на боці Росії із застосуванням важкої зброї – це вже зовсім інша історія. Він нагадав, що північнокорейські солдати воювали в Курській області, номінально захищаючи російську територію у війні проти України. На території України північнокорейські солдати поки що не з'явилися.

Зауважимо, що 25 липня СБУ атакувала іранське вантажне судно у Каспійському морі. Внаслідок цього, як повідомила іранська влада, один моряк загинув, а ще один отримав поранення.

Згодом очільник іранського МЗС Аббас Аракчі заявив, що удар України по іранському судні "не може залишитися без відповіді".

Водночас видання Breaking News публікувало 28 липня інформацію, що Тегеран може вдарити по українській території трьома балістичними ракетами середньої дальності протягом двох діб.