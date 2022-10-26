Опровергнуть не удастся: глава Израиля показал доказательства, что Россия атакует Украину иранскими БпЛА

Иран продолжает снабжать Россию оружием, в том числе дронами-беспилотниками. И у Израиля уже есть четкие доказательства того, что это происходит.

Во время своего визита в США президент Израиля Ицхак Герцог отметил использование Россией дронов-камикадзе для атак по Украине. Он привел доказательства того, что эти БПЛА изготовлены именно в Иране.

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Сомнений о продаже БпЛА России нет

Главу государства пригласила неправительственная исследовательская организация "Атлантический совет". Во время своего выступления в Вашингтоне Ицхак Герцог продемонстрировал фотографии корпусов и двигателей беспилотников-камикадзе, которые удалось сбить в Украине.

Он подчеркнул, что иранское оружие несет смерти и страдания в Украину, показывая фотографии БпЛА. Все эти кадры демонстрируют, что территорию нашего государства атаковали иранскими дронами. И выпускала их именно Россия, которая уже больше 8 месяцев ведет полномасштабную войну.

Это дрон "Шахид-136", который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами, но даже шрифт точно такой же,

– призвал он.



Президент показал на кадрах обломки дронов-камикадзе / Скриншот

По словам президента, это одни и те же беспилотники. Как бы россияне ни пытались их замаскировать с помощью кириллических букв. Вы же помните, что оккупанты переименовали их в "Герань", так еще и уверяли, что это их БПЛА, которые сами же производят.



У них кириллические названия, но шрифты такие же как у "Шахидов" / Скриншот

Глава государства добавил, что эти кадры – лишь часть всей информации, подтверждающей сотрудничество России и Ирана. Речь также о сведениях по разведке. Ими власть Израиля тоже владеет. И президент готов ими поделиться при необходимости.

Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы. Может ли международное сообщество договариваться с Ираном, когда он ускоренно продвигается к созданию ядерной бомбы и одновременно делает другие ужасающие вещи,

– подчеркнул глава государства.

Отметим, что во время визита в США президент Израиля встретится со своим коллегой Джо Байденом. Вместе они обсудят "участие Ирана в войне против Украины". Страны, которая, по мнению Герцога, изрядно дестабилизирует как Ближний Восток, так и весь мир.

Иран помогает не только дронами

Иран действительно угрожает гораздо большим, чем только дронами и ракетами. Так, в Foreign Policy сообщили, что он совместно с Россией занимается вербовкой бывших афганских коммандос. Их могут отправить на войну против Украины.

В то же время действия Ирана не остаются незамеченными. Журналисты рассказали, что в стране накануне застрелили двух топовых военных. Источники сообщают, что они были ответственны за поставки дронов-камикадзе в Россию.

Тем временем в Иране озвучили максимально циничное заявление. Министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахян предложил Украине совместно проводить расследование по фактам продажи беспилотников стране-агрессору.

И звучит это максимально бестолково. Ведь все прекрасно понимают, что продающий оружие России не официальный Тегеран. Но Ирану все равно удобнее делать вид, что он не видит внутри себя источник угрозы не только нашему государству, но и всему миру.

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