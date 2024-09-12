Не только ракеты: Иран мог передать России важную информацию

Поговорим об ирано-российском ракетном трансфере. Что касается баллистики пока рано спешить с заявлениями по типу оперативно-тактических ракет, которые Иран мог передать России, ну и соответственно какие цели и на какую глубину будут залетать.

У россиян проблемы с производством ракетных двигателей

Упоминаемые в СМИ Fath-360 – это уменьшенная копия Fateh-110, которые имеют дальность не менее 300 километров. Поэтому есть большой шанс, что мы все сейчас коллективно попутаемся в ожиданиях, и иранские баллистические ракеты полетят на значительно большую глубину и будут наносить значительно большие разрушения, чем представлялось до того.

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Но как вообще показывает практика, что-то точно выявить по типам ракет в распоряжении россиян можно только после того, как будут обнаружены и исследованы обломки этого ракетного вооружения. Так было и с северокорейским KN-23, и в первых эпизодах применения гиперзвукового "Циркона" для ударов по Украине.

Тем более, что военно-политическое руководство Ирана в своих рассуждениях по передаче ракет россиянам вряд ли руководствуется западной логикой "эскалации/деэскалации". Тегеран скорее интересует то, как тот или иной "трансфер" оружия может соответствовать иранским представлениям о "пути джихада против неверных".

А вот следующий момент, на который у нас почему-то не обратили должного внимания, – технологии по дозвуковым крылатым ракетам типа как "Х-101" и "Калибр", которыми россияне били по нашей энергетике.

Минфин США в своем пакете санкций в отношении иранских субъектов вспомнил в частности одно КБ, которое передавало свои наработки россиянам в силовых установках для крылатых ракет.

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Без двигателя никакая ракета до цели не полетит, какая бы там электроника не стояла. А нюанс в том, что на "Х-101", как ракете воздушного базирования, и "Калибре", как ракете морского базирования, стоит один и тот же тип силовой установки – ТРДД-50 (только с разными модификациями). Он изготавливается лишь на одном предприятии – "ОДК-Сатурн".

Очевидно, что мощности по производству двигателей являются одним из лимитирующих факторов в способности российского ВПК изготавливать дальнобойные крылатые дозвуковые ракеты.

Здесь вполне возможно, что иранские ракетчики как раз успели предоставить "консультацию" своим российским коллегам, как им упростить производство ракетных двигателей, снизить технологический уровень и взамен увеличить выпуск инструментов для ударов по нашей энергетике.

Такие дела.