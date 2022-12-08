США могут позволить Израилю ударить по Ирану и уничтожить его ядерную программу, – политолог

В Соединенных Штатах ранее заявляли, что будут делать все, чтобы Иран перестал поставлять оружие России. Эти меры могут быть очень жесткими – вплоть до удара по ядерной программе Тегерана.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, Израиль уже около 20 лет просит американцев дать разрешение уничтожить ядерную программу Ирана. К такой операции могли бы присоединиться и США.

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У Ирана много недругов

Как отмечает Загородний, у Ирана много врагов. Среди них – Турция. Ведь практически треть населения Ирана составляют азербайджанцы, являющиеся дружественным народом для Анкары. Кроме того, в такой операции может быть заинтересована Саудовская Аравия.

По мнению политолога, сейчас между США и Ираном идет диалог на нескольких уровнях. Американцы действительно могли начать давить на Тегеран таким образом.

Иран в свое время не выходил за рамки того, что Запад считал приемлемыми рисками. Экспорт дронов-мопедов и баллистических ракет подпадает под красные линии, пересечение которых может иметь последствия для Ирана. В частности, посредством применения оружия против него,

– отметил Загородний.

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Он подчеркнул, что политика Запада состоит в том, что у них нет морального права атаковать страну, пока та не перешла через красные линии. Ведь в противном случае они будут мало чем отличаться от авторитарных режимов, которые часто нападали на соседние страны.

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