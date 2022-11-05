Иран сделал зависимой РФ от своего оружия и хочет помощи в создании ядерного оружия, – ISW
Источник:ISW
Иран, вероятно, уже использует зависимость России в своих целях. Речь идет о том, что Москва зависима от поставок иранского оружия для войны в Украину.
Соответствующую информацию 5 ноября сообщили в отчете американского Института по изучению войны. Аналитики также добавили, что российская зависимость от Ирана усилит поставки новых беспилотников и, вероятно, баллистических ракет.
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Иран хочет, чтобы Россия помогла создать ядерное оружие
Иран, вероятно, уже использует российскую зависимость от систем вооружений иранского производства, чтобы попросить Россию о помощи в ядерной программе.
– заявили в ISW.
Аналитики вспомнили сообщения американских СМИ 4 ноября, в котором говорилось о том, что Иран попросил у России помощи с ядерной программой.
По данным разведки США, Тегеран просил Кремль помочь:
- купить дополнительные ядерные материалы;
- а также производить ядерное топливо.
Это топливо может помочь Ирану привести в действие ядерные реакторы и сократить время ядерного прорыва Ирана. Речь идет о периоде, необходимом Ирану для создания ядерной бомбы.
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Почему это опасно
- В Иране в начале ноября подняли красное "знамя мести" на двух мечетях.
- Американская аналитическая группа Open Source Intelligence Monitor объяснила, что последний раз их поднимали после убийства генерала Касима Сулеймани и за несколько дней до ракетного удара Ирана по авиабазе США Айн-аль-Асад в Ираке.
- Буквально перед этим разведка Саудовской Аравии передала США данные о том, что "в ближайшее время" Иран намерен напасть на их страну и Ирак.
- Тегеран может это сделать, чтобы отвлечь внимание населения от вспыхнувших в стране протестов из-за убийства полицией 22-летней девушки.
- После этого Джо Байден заявил, что мы освободим Иран, иранцы освободят себя очень скоро.
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