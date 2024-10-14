Иран сделал новое заявление о передаче России баллистических ракет на фоне новых возможных санкций ЕС

В Иране в очередной раз отрицают передачу баллистических ракет России для использования в войне в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Примечательно, что это заявление он сделал накануне того, как ЕС должен ввести санкции против Ирана

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"Я четко сказал и еще раз повторяю: мы не предоставляли России баллистических ракет. Если Европе нужно что-то, чтобы успокоить шантаж Израиля, лучше найдите другую историю", – отметил министр.

По словам министра, ирано-российское военное сотрудничество не является новым, имеет свою историю задолго до начала войны России против Украины.

Аббас Аракчи также обвинил страны Европы в том, что они "обеспечили израильский режим всеми видами современного оружия и косвенно участвовали в военной операции против Ирана".

Передача иранских ракет России

В сентябре высокопоставленные чиновники США, ссылаясь на разведданные, заявили о том, что Россия получила баллистические ракеты из Ирана для войны в Украине. В ЕС тоже заявили, что имеют "достоверную информацию" о передаче иранских баллистических ракет России, а глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель предложил ввести пакет санкций против Ирана в ответ.

Reuters со ссылкой на европейских дипломатов и чиновника ЕС сообщило о том, что в понедельник, 14 октября, Европейский Союз намерен ввести санкции против лиц и организаций, связанных с передачей Ираном баллистических ракет России.

Кроме того, на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС сообщил изданию, что Аракчи заявил Боррелю во время встречи, что Иран поставил России "ракеты малой дальности", которые могут летать на расстояние до 250 километров. Он настаивал на том, что ракеты не были баллистическими.