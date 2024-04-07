"Ни одно посольство не является безопасным": Иран угрожает Израилю за атаку по резиденции в Сирии

7 апреля 2024, 20:34
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Источник:

Sky News

Ни одно из посольств Израиля больше не является безопасным. Об этом заявил иранский чиновник после вероятного удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Чиновник отметил, что 28 израильских посольств по всему миру временно закрылись в пятницу. Добавил, что сделали это из-за "страха".

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"Ни одно посольство Израиля не является безопасным"

Чиновник заявил, что ни одно посольство Израиля больше не является безопасным после вероятного удара по иранскому консульству в Дамаске.

Яхья Рахим Сафави, советник верховного лидера, подчеркнул, что нападение является "нарушением международных законов". Во время атаки 1 апреля были убиты 7 членов революционной гвардии Ирана. Тегеран пообещал отплатить.

Что этому предшествовало

  • Израиль 1 апреля нанес удар по резиденции высокопоставленных иранских военных в Сирии. В частности, посольстве Ирана и Дамаске.
  • СМИ писали, что среди погибших может быть иранский бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди – высокопоставленный военный деятель Корпуса стражей исламской революции.
  • В иранских СМИ отметили, что связанная с посольством в Сирии резиденция была местом проживания и отдыха ряда послов, советников и военных деятелей Ирана и Ливана.
  • Минобороны Сирии подтвердило удар по зданию иранского консульства в Дамаске около 17:00 по местному времени. По словам очевидцев, от здания "осталась только калитка".
  • Посол Ирана Хосейн Акбари осудил действия Израиля и заявил, что погибло по меньшей мере 7 человек. Кроме того, получили ранения двое полицейских, которые охраняли здание.

Автор: Юлія Муріна