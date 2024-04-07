"Ни одно посольство не является безопасным": Иран угрожает Израилю за атаку по резиденции в Сирии

Ни одно из посольств Израиля больше не является безопасным. Об этом заявил иранский чиновник после вероятного удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Чиновник отметил, что 28 израильских посольств по всему миру временно закрылись в пятницу. Добавил, что сделали это из-за "страха".

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"Ни одно посольство Израиля не является безопасным"

Чиновник заявил, что ни одно посольство Израиля больше не является безопасным после вероятного удара по иранскому консульству в Дамаске.

Яхья Рахим Сафави, советник верховного лидера, подчеркнул, что нападение является "нарушением международных законов". Во время атаки 1 апреля были убиты 7 членов революционной гвардии Ирана. Тегеран пообещал отплатить.

Что этому предшествовало