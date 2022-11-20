"Это нам на руку": политтехнолог объяснил, что означает сотрудничество Венгрии с Ираном

Венгрия намерена наладить сотрудничество с Ираном в экономической сфере и хочет интегрировать его в международную систему. Это может быть полезным для Украины.

Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что Украине, в частности, нужен Иран, который будет интегрироваться.

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Что будет означать для Украины сотрудничество Венгрии с Ираном

Шейтельман отметил, что призыв министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто по интеграции Ирана в западную экономическую систему будет в пользу Украины.

Это нам на руку. Эта история как раз нам на руку. Потому что нам нужно, чтобы в Европе какие-то страны пытались интегрировать Иран в европейскую систему,

– считает политтехнолог.

По его словам, в Европе по крайней мере есть такие партии, а также страны, в частности, Франция пыталась интегрировать Иран и добиться от самого Тегерана, так сказать, более образцового поведения в обмен на снятие международных санкций.

Нам это нужно. Потому что нам нужно, чтобы Иран сейчас не вел себя как Россия, не полностью исходил из всех договоров, из всех попыток интегрироваться. Напротив – нам нужен Иран, который будет интегрироваться,

– подчеркнул Шейтельман.

Он отметил, что у Украины нет с Ираном территориальных споров. Также иранцы не утверждают, что являются одним народом с украинцами, как и не заявляют, что Крым всегда был Ираном. Соответственно, на самом деле у нас с Ираном нет противоречия.

Шейтельман добавил, что у нас с иранцами есть только беда, заключающаяся в том, что они продают оружие России. И для того чтобы Тегеран прекратил это делать, стоит предложить ему альтернативу. Речь идет о том, чтобы он хоть в какой-то мере начал дружить с Западом. То есть, Иран нужно переманивать на свою сторону.

Шейтельман прокомментировал сотрудничество Венгрии с Ираном и сказал, как это повлияет на Украину: смотрите видео

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