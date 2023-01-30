Иран вызвал украинского дипломата из-за комментария Подоляка: как отреагировали в МИД

В понедельник, 30 января, в МИД Ирана вызвали временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за "комментариев относительно удара беспилотника". Михаил Подоляк в день инцидента лаконично отреагировал на атаку дронов на военный завод в Иране.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу отметил, что Украина неоднократно предупреждала Иран. В то же время, руководству Украины неизвестна причина взрывов на иранских военных объектах.

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Последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь,

– заявил Николенко.

Издание Alarabiya отмечает, что глава политбюро по делам Евразии вручил украинскому дипломату письмо с призывом немедленно предоставить официальные разъяснения от правительства Украины.

Что этому предшествовало

Советник главы ОП Михаил Подоляк лаконично констатировал, что "Украина предупреждала Тегеран", хоть и деталей этого инцидента не озвучил.

По словам Подоляка, расплачиваться за эту войну будут и непосредственные ее участники, и те, кто способствует конфликту. Собственно, речь идет о России, которая развязала войну на наших территориях, и об Иране, который помогает ей в этом, поставляя вооружение.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", – прокомментировал ситуацию Подоляк.

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