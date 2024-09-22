Почему Иран задержал поставки России пусковых установок для ракет Fateh-360: в ISW объяснили

Иран задержал поставку России пусковых систем к ракетам Fateh-360. Вероятно, это произошло из-за решения предоставить приоритет отправке дополнительных ракет, а не громоздких и легко заменяемых пусковых установок. Россия сможет без проблем найти им альтернативу.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Иран задержал поставки России пусковых установок для ракет Fateh-360

В материале ISW говорится, что такая договоренность позволяет обеим странам избежать логистического бремени транспортировки пусковых установок и незаметно передавать сами ракеты.

То есть, как пишут аналитики, цепь поставок можно лучше скрыть и в очередной раз отрицать участие Ирана в военных действиях России.

В ISW отметили: тот факт, что Иран не прислал пусковые установки, сам по себе не указывает на его приверженность к поддержке российских военных усилий.