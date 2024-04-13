Иран запустил БпЛА на Израиль, Байден консультируется: что происходит на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке напряженная уже несколько дней. В Израиле готовятся к нападению со стороны Ирана, а Джо Байден соберет срочное совещание. 24 Канал следит за ситуацией.
Иран всячески провоцирует Израиль. Например, захватил израильский танкер в Ормузском проливе. В ответ Государство Израиль обвинило Иран в пиратстве и призвало мир объявить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.
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Что происходит в Израиле
Предположительно, это именно те дроны, которые сейчас летят на Израиль. КСИР официально подтвердил запуск ракет и беспилотников по целям на территории Израиля. Объясняют, что это возмездие за удар по Дамаску. Израиль закрывает воздушное пространство. До Израиля они долетят за несколько часов. Есть данные о второй волне. Израильский журналист Сергей Ауслендер пишет, что, предположительно, США перехватывают дроны над Ираном. Это произойдет днем (в Украине в это время будет ночь). Белый дом находится на контакте с израильскими коллегами. Джо Байден был в личной резиденции в штате Делавэр. Теперь он возвращается в Белый дом из личной резиденции – будет консультироваться "со своей группой национальной безопасности". Там будут Энтони Блинкен и Ллойд Остин. Последний заверил Израиль в полной поддержке. ВВС готовятся к перехвату. Тревогу объявят, если дроны войдут в воздушное пространство Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что "в последние годы" государство готовилось давать отпор Ирану.
В соцсетях показали пролет Shahed-136
Заявление КСИР
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Когда состоится встреча Байдена с советниками
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Иран запустил десятки беспилотники в сторону Израиля
Заявление Нетаньяху
Израиль ввел ограничения на собрания, войска в полной готовности
Предположительно, это именно те дроны, которые сейчас летят на Израиль.
КСИР официально подтвердил запуск ракет и беспилотников по целям на территории Израиля.
Объясняют, что это возмездие за удар по Дамаску.
Израиль закрывает воздушное пространство.
До Израиля они долетят за несколько часов. Есть данные о второй волне.
Израильский журналист Сергей Ауслендер пишет, что, предположительно, США перехватывают дроны над Ираном.
Это произойдет днем (в Украине в это время будет ночь). Белый дом находится на контакте с израильскими коллегами.
Джо Байден был в личной резиденции в штате Делавэр. Теперь он возвращается в Белый дом из личной резиденции – будет консультироваться "со своей группой национальной безопасности". Там будут Энтони Блинкен и Ллойд Остин. Последний заверил Израиль в полной поддержке.
ВВС готовятся к перехвату. Тревогу объявят, если дроны войдут в воздушное пространство Израиля.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что "в последние годы" государство готовилось давать отпор Ирану.