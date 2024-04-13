Иран запустил БпЛА на Израиль, Байден консультируется: что происходит на Ближнем Востоке

13 апреля 2024, 23:27
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Ситуация на Ближнем Востоке напряженная уже несколько дней. В Израиле готовятся к нападению со стороны Ирана, а Джо Байден соберет срочное совещание. 24 Канал следит за ситуацией.

Иран всячески провоцирует Израиль. Например, захватил израильский танкер в Ормузском проливе. В ответ Государство Израиль обвинило Иран в пиратстве и призвало мир объявить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.

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Что происходит в Израиле

 

23:52, 13 апреля

В соцсетях показали пролет Shahed-136

Предположительно, это именно те дроны, которые сейчас летят на Израиль.

 

23:49, 13 апреля

Заявление КСИР

КСИР официально подтвердил запуск ракет и беспилотников по целям на территории Израиля.

Объясняют, что это возмездие за удар по Дамаску.

23:47, 13 апреля

Израиль закрывает воздушное пространство.

23:44, 13 апреля

Где сейчас беспилотники из Ирана

До Израиля они долетят за несколько часов. Есть данные о второй волне.

Израильский журналист Сергей Ауслендер пишет, что, предположительно, США перехватывают дроны над Ираном.

23:36, 13 апреля

Когда состоится встреча Байдена с советниками

Это произойдет днем (в Украине в это время будет ночь). Белый дом находится на контакте с израильскими коллегами.

23:25, 13 апреля

США реагируют на угрозы

Джо Байден был в личной резиденции в штате Делавэр. Теперь он возвращается в Белый дом из личной резиденции – будет консультироваться "со своей группой национальной безопасности". Там будут Энтони Блинкен и Ллойд Остин. Последний заверил Израиль в полной поддержке.
 

23:25, 13 апреля

Иран запустил десятки беспилотники в сторону Израиля

ВВС готовятся к перехвату. Тревогу объявят, если дроны войдут в воздушное пространство Израиля.

23:24, 13 апреля

Заявление Нетаньяху

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что "в последние годы" государство готовилось давать отпор Ирану.

23:23, 13 апреля

Израиль ввел ограничения на собрания, войска в полной готовности

  • Главный военный спикер Даниэль Хагари 13 апреля заявил, что в стране отменяют школьные экскурсии и другие мероприятия, запланированные на ближайшие дни.
  • Образовательные мероприятия запретили по всей стране, также нельзя собираться более тысячи человек. Хотя школы преимущественно закрыты из-за праздника Песаха, ограничения будут действовать до 23:00 15 апреля.
  • Вблизи границы с Сектором Газа и Ливаном ограничения еще строже.
  • Вооруженные силы Израиля приведены в полную боевую готовность, в воздухе десятки боевых самолетов. 
  • Иордания уже закрыла свое воздушное пространство и отменила все рейсы (страна расположена между Израилем и Ираном).

 

Автор: Ірина Чеботнікова