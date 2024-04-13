Иран запустил БпЛА на Израиль, Байден консультируется: что происходит на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке напряженная уже несколько дней. В Израиле готовятся к нападению со стороны Ирана, а Джо Байден соберет срочное совещание. 24 Канал следит за ситуацией.

Иран всячески провоцирует Израиль. Например, захватил израильский танкер в Ормузском проливе. В ответ Государство Израиль обвинило Иран в пиратстве и призвало мир объявить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.

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Что происходит в Израиле