В Иране не разминулись два скоростных поезда, десятки пострадавших: видео с места столкновения

В Тегеране утром 22 декабря произошла масштабная авария на железной дороге. Скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся с другим.

Авария произошла около семи утра по местному времени. Скоростной поезд двигался по маршруту Карадж – Гольшахр.

Ранее В Германии мужчина с ножом набросился на пассажиров поезда

Пострадали более 20 человек

На станции Читгар он сошел с рельсов и столкнулся с другим поездом. Вагоны поезда "легли" на бок.

Официально сообщили о по меньшей мере 22 пострадавших, один человек – в тяжелом состоянии. Однако никаких деталей о состоянии травмированных пока нет. Также не объявили версии, почему произошла авария. Правоохранители проводят расследование, на месте работают эксперты.

Смотрите видео с места аварии на железной дороге в Иране:

Смотрите фото с места аварии / Фото TasminNews:

Коротко об опасных инцидентах на железной дороге в мире: