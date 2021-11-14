В Иране произошло два мощных землетрясения: есть погибшие и пострадавшие
Источник:Mehr
На юге Ирана произошло два мощных землетрясения с магнитудой 6,3 и 6,4 баллов по шкале Рихтера. В результате бедствия погибли и пострадали люди.
Землетрясения произошли в южной иранской провинции Хормозган неподалеку от портового города Бандар-Аббас. Беда случилась 14 ноября.
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В Иране произошли два мощных землетрясения
По данным сейсмологического центра Ирана при Институте геофизики Тегеранского университета:
- первое землетрясение произошло на глубине 18 километров ориентировочно в 15:36;
- второе – на глубине 10 километров в 15:37.
Толчки ощущали в соседних провинциях Керман и Фарс, а также в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.
В Иране произошло два мощных землетрясения: смотрите видео
Землетрясения были с магнитудой 6,3 и 6,4 баллов по шкале Рихтера: смотрите видео
В результате землетрясения пострадали люди: смотрите видео
В результате землетрясения погибли и пострадали люди
Предварительно известно, что в пострадавшие районы власти направили спасательные команды.
Иранское государственное телевидение со ссылкой на местных чиновников, сообщило: "Один мужчина погиб после того, как на него упал электрический столб".
По информации СМИ, известно о 2 погибших, а количество раненых увеличилось до 27. Пострадавших госпитализировали.
Также есть перебои в подаче электроэнергии и сбои в системе электросвязи.Справка. Иран лежит на крупных сейсмических разломах. Поэтому за последние несколько лет там произошло несколько разрушительных землетрясений.
Последние землетрясения в Украине и мире: коротко
- 10 ноября восточную часть Азии всколыхнули сильные землетрясения. Подземные толчки ощутили у побережья японского острова Мияко, а также вблизи Индонезии.
- 9 ноября землетрясение произошло на Прикарпатье. Оно было едва слышным, однако это уже 5 за год проявление стихии в Надвирнянском районе.
- 8 ноября землетрясение случилось в турецкой провинции Кония, что в центральной части страны. Его сила составляла 5,1 по шкале Рихтера. Бедствие разрушило по меньшей мере 2 заброшенных здания. К счастью, человеческих жертв нет.