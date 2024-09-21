Россия получила иранские баллистические ракеты: какие города под угрозой

Официально Иран отрицает факт предоставления России своих баллистических ракет, однако данные западной разведки свидетельствуют об обратном. Вероятно, оккупанты теперь имеют на вооружении ракеты Fateh-110 и Fath-360.

Дальность этих ракет в зависимости от модификации колеблется в пределах от 120 до 400 километров. Какие города под угрозой ударов иранскими баллистическими ракетами – разбирался 24 Канал.

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Каким городам угрожают ракеты Fath-360

Fath-360 являются оперативно-тактическими баллистическими ракетами и имеют дальность до 120 километров. Таким образом под угрозой ударов этими ракетами с учетом линии фронта по состоянию на сентябрь 2024 года находятся такие регионы Украины:

север Черниговской области, включая Чернигов;

почти вся территория Сумской области, включая Сумы;

север Полтавской области, в частности Гадяч и окружающие населенные пункты;

значительная часть Харьковской области, включая города Харьков, Балаклея, Изюм и Купянск;

вся подконтрольная Украине территория Донецкой и Луганской областей;

вся подконтрольная Украине территория Запорожской области, включая Запорожье;

восточная и южная часть Днепропетровской области, включая города Днепр, Синельниково, Никополь и Кривой Рог;

вся подконтрольная Украине территория Херсонской области;

юг Николаевской области, включая Николаев.

Каким регионам угрожает Fateh-110

Fateh-110 является высокоточными баллистическими ракетами, которые имеют заявленную дальность 300 километров, однако у 4 поколения ракет дальность заявлена как 400 километров. Поэтому под угрозой применения этих ракет находятся;

Черниговская область;

Сумская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Киев и Киевская область (полностью при условии дальности 400 километров);

Житомирская область;

северо-восточная часть Ровенской области (при условии дальности 400 километров);

Черкасская область, включительно с Черкассами;

Кировоградская область, включая Кропивницкий;

Днепропетровская область;

все подконтрольные Украине части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;

Николаевская область;

Одесская область;

часть Винницкой области (район Ладыжина, Тульчина и Гайсина, север области, включая Винницу).



Куда могут достать иранские ракеты / Инфографика 24 Канала

В случае размещения пусковых установок в Беларуси, под ударом также могут оказаться все западные области, включая областные центры, кроме Черновцов и Ужгорода. Однако информации о размещении этих ракет в сателлите России и применении оккупантами этих ракет пока нет.