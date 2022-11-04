Почему баллистические ракеты сбивать труднее, чем крылатые: назвали основные отличия

Иран может передать России баллистические ракеты. Если страна-агрессор получит этот тип вооружения, это будет представлять определенную опасность для Украины.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, сейчас российские оккупанты обстреливают украинские города преимущественно крылатыми ракетами.

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Такие ракеты успешно сбивает украинская противовоздушная оборона. Как пояснил Киричевский, крылатые ракеты воздушно-морского базирования имеют дозвуковую скорость полета, то есть до 1 тысячи километров в час.

Крылатая ракета летит достаточно медленно, чтобы ее можно было увидеть, снять на видео и сбить соответствующими средствами поражения.

– отметил эксперт Defence Express.

В чем угроза баллистических ракет

В отличие от крылатых ракет, баллистические летят гораздо быстрее. Они могут развивать скорость полета от 4 тысяч километров в час.

Проблема также в том, что если крылатая ракета может лететь по более или менее ровной траектории, просто меняя курс, то баллистическая ракета летит по напоминающей дугу траектории. А на финальной стадии полета такая ракета приближается к цели с высокой скоростью.

– сказал Киричевский.

Он добавил, что советские зенитно-ракетные комплексы, которые есть у Украины, не были рассчитаны на сбивание баллистических ракет.

Есть ли у Украины ресурсы для сбивания баллистических ракет

Как отметил эксперт Defence Express, баллистические ракеты как класс оружия создают для Украины определенные угрозы.

"Формально у нас нечем бороться против таких ракет. Были советские комплексы С-300В1, у которых есть штатная опция сбивать именно баллистические ракеты. Однако, к сожалению, их не так много", – сказал Киричевский.

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Иран может предоставить России баллистические ракеты: коротко