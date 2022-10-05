Как иранский дрон получает сигнал относительно цели: Мусиенко рассказал о 2 методах борьбы с Shahed-136

Воздушные силы ВСУ постепенно адаптируются к иранским дронам, которые запускают россияне. Есть несколько способов, как бороться против Shahed-136.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, к настоящему моменту Воздушные силы ВСУ сбили уже немало иранских дронов. Эта цифра будет только расти, однако 100% защиты, конечно, не будет.

Что известно о дронах-камикадзе Shahed-136, которыми россияне атаковали Белую Церковь

Как бороться против иранских дронов

Как отметил Мусиенко, уже были истории, когда дрон физически уничтожали из стрелкового оружия, зенитных ракетных комплексов и даже истребителей. Однако есть еще другие варианты, как нейтрализовать эти беспилотники – попытаться заглушить сигнал или вообще перехватить управление.

Имея соответствующее оборудование, можно глушить сигнал для дронов или попытаться перехватить его. Это вообще высший пилотаж. Если перехватите, то можете направить его обратно на оператора или приземлить в более безопасном месте,

– отметил Мусиенко.

Тем более недавно США выделила для Украины антидроновые системы Titan, которые должны помочь бороться с иранскими беспилотниками.

По его словам, если такой дрон летит на несколько сотен или тысячу километров, то ему обязательно нужна связь, чтобы сверяться с заданными координатами.

У дрона есть цель, но ее нужно подтверждать. Он не может это делать по-другому, как из-за связи со спутником. Возможно, ключ именно в том спутнике, который недавно запускали для Ирана из Байконура. По всей вероятности, они так держат сигнал. Можно ли это разрывать? Думаю, что да, – считает Мусиенко.

Мусиенко о том, как бороться с иранскими дронами-камикадзе: смотрите видео

Россия атаковала Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе