Пройдет время и они будут лететь на 10 тысяч километров, – Зеленский об угрозе от дронов Ирана

Президент Украины высказался об угрозе от дронов Ирана. Он подчеркнул, что они представляют опасность не только для Украины, но и для всего мира.

Иранские беспилотники, которые активно применяет Россия для атак по Украине, представляют серьезную угрозу и для других стран. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для агентства Reuters.

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Нужен покой и защита

По словам президента Украины, Иран со своими дронами – это угроза для всех.

Если их дроны летят на тысячи километров, что им мешает лететь на 10 тысяч километров? Ничего. Это только время,

– подчеркнул украинский лидер.

Он также пояснил, что пройдет немного времени – и у них все это будет. Зато у других стран должна быть защита: США нужна защита, другим странам нужен покой для них. Это же касается и Европы.

Президент отметил, что Украина единственный партнер для США в современных технологиях антивойны. Зеленский объяснил, что по состоянию на сегодня этот опыт можно взять только у нас.