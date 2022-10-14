Кто поддерживает Путина: Жданов объяснил, какие отношения в России и Ирана на самом деле

Над Россией постепенно опускается "железный занавес". Страна практически выпала из международного политикума, но еще держится благодаря одному небольшому "козырю".

Об этом на ютубе 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, сейчас политическая ситуация в мире разворачивается против России. Она фактически становится страной-изгоем. Сотрудничать или помогать ему – это моветон.

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Даже тот же Иран, который поставляет оккупантам беспилотники, публично открещивается от сотрудничества с Россией. Жданов считает, что через какое-то время от Москвы уйдут даже такие союзники.

Что помогает России еще хоть как-то держаться на плаву в политическом поле

По мнению Жданова, Россия еще хотя бы что-то пытается сделать из-за собственных коррупционных связей. Сейчас все политики, которые когда-то сотрудничали с Москвой, пытаются продвигать нарративы, выгодные для оккупантов.

Россия дергает за нити – и эти политики начинают продвигать и лоббировать определенные идеи и нарративы, которые нужны оккупантам. Все – в остальном Россия практически выпала из международного политикума. Слышим только отголосок этих заявлений. Но когда реально все доходит до вопроса – поддерживаете ли Россию, или нет – все говорят, что не поддерживают,

– отметил Жданов.

Обычно на неоднозначные заявления таких политиков, публикации в СМИ реакция одна – они не отражают мнение руководства государства. Жданов убежден, что железный занавес все ниже опускается над Россией. Ее возможности уменьшаются с каждым днем.

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