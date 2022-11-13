"У Ирана неприятности": Арестович предположил, получит ли Россия от них ракеты
Украинским разведчикам известно о договоренностях России с Ираном по приобретению баллистических ракет. Однако, у Тегерана уже возникли определенные неприятности после поставки Москве дронов.
Об этом сказал советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал. Он предполагает, что Иран попросил Кремль притормозить с ракетными ударами хотя бы до саммита G20 в Индонезии.
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Почему может быть недоволен Иран
Арестович отметил, что есть два железных критерия относительно того, будет ли деэскалация со стороны России. Первое – возобновятся ли массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Соответствующее предупреждение уже опубликовало командование Воздушных сил ВСУ. Речь идет о возможности массированных обстрелов с 15 ноября. Второй критерий состоит в том, будет ли снова применяться иранское оружие.
Он отметил, что многие газеты и интернет-издания написали о том, что Арестович якобы заявил, что Иран прекратил поставлять оружие России.
Я этого не заявлял. Я сказал, что они очень недовольны, потому что путинские товарищи не смогли применить их разумно так, чтобы имя Ирана зря не трепалось.
– заявил Арестович.
Ведь, подчеркнул он, сейчас все говорят об Иране. Тегеран некоторое время пытался отрицать предоставление России дронов, однако вынужден был признать, но в то же время заявил, что беспилотники были поставлены еще до полномасштабного российского вторжения в Украину.
Арестович предположил, получит ли Россия ракеты от Ирана и когда продолжит массированные обстрелы: смотрите видео
Получит ли Россия ракеты от Ирана
Арестович заявил, что теперь у иранцев претензии к российской стороне по поводу того, что оккупанты не могли сохранить тайну и не втягивать их в эту историю.
Потому что я уверен на 100% – это было условием снабжения. Теперь у Ирана изрядные неприятности с этим связаны,
– сказал советник главы Офиса Президента Украины.
Он напомнил, что представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что иранцы продали России 1 750 беспилотников разного типа – и Shahed и Mohajer, а также ракеты дальностью 700 и 300 километров.
Они еще не использовали их здесь. Если начнут применять, это значит, что они будут идти все тем же идиотским путем – "а давайте выиграем войну, которую невозможно выиграть,
– считает Арестович.
Советник главы ОПУ отметил, что по некоторым данным россияне купили ракеты еще в сентябре, то есть прошла оплата. Вероятно, Иран попросил Кремль притормозить с ракетными ударами хотя бы до саммита G20 в Индонезии.
Поэтому, резюмировал он, если удары возобновятся, это означает, что ни о какой деэскалации и политической сдаче не может быть и речи. Если не восстановятся – станут ярче подозрения в том, что начали сдавать. Однако, скорее всего, россияне продолжат наносить удары и применять для этого иранские ракеты.
Сотрудничество Ирана с Россией: что известно
- Россия приобрела в Ирана дроны-камикадзе, которыми убивает мирных украинцев и уничтожает нашу инфраструктуру. В МИД официально назвали Иран соучастником агрессии России.
- США присоединились к другим государствам и осудили Иран за его передачу дронов-камикадзе России. Ими она беспощадно атакует мирные города Украины.
- Кроме того, стало известно, что 6 октября Россия подписала новое соглашение с Ираном. Об этом сообщили 2 высокопоставленных иранских чиновника и 2 иранских дипломата. Следовательно, оккупанты будут получать больше высокоточного оружия.
- Президент Израиля Ицхак Герцог во время своего визита в США показал доказательства того, что Россия атакует Украину беспилотниками, изготовленными именно в Иране.
- Правительство Ирана 5 ноября наконец признало, что поставляло России дроны. Однако это, мол, было еще до начала полномасштабной войны.
- 8 ноября секретарь совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Иран. Вероятно, во время визита обсудили продажу баллистических ракет для войны против Украины.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что это свидетельствует о том, что запасы государства-агрессора заканчиваются. Нехватку собственных ракет нужно чем-то компенсировать, а удовлетворить эту потребность может Иран.