Можно ли перехватить и уничтожить иранские баллистические ракеты: ответ военного эксперта

Россияне могут размещать иранские баллистические ракеты на территории Беларуси. Поэтому украинские военные могут пойти на прямые атаки.

Об этом для 24 канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

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"Любые ракеты уничтожаются в трех точках. То есть на заводах, где их производят, на точках запуска и самое опасное – уничтожать в воздухе. Нам нужно будет применять силы разведки и уничтожать заводы в Иране", – рассказал Свитан.

Перехватить реально

По словам Свитана, точки запуска чаще всего располагаются в районе аэродромов, полигонов. Тогда нужно учитывать, что придется обстреливать и уничтожать ракеты на территории Беларуси. Военный эксперт отметил, что перехватывать эти иранские боеприпасы очень тяжело.

Это баллистические ракеты малой дальности. Там более половины тонны заряда. Большие скорости на этапе снижения. Однако перехватить ее реально. Нам нужно просто увеличивать количество зенитно-ракетных комплексов. Это единственный вариант, – считает Свитан.

Неизвестно, сколько ракет изготовил Иран

Военный эксперт сказал, что нужно понимать количество иранских ракет. Россия более 7 лет производила "Искандеры", но создала всего несколько сотен.

"Примерно 700 уже по нам запустили. Не думаю, что у Ирана больше, чем смогла изготовить Россия. Также качество самих ракет вызывает вопросы, но для нас это хорошо", – рассказал Свитан.

По его мнению, наши военные могут пойти на прямые атаки по территории Беларуси, поскольку иранские ракеты несут большую угрозу. Кроме этого, как отметил Свитан, оккупанты будут бить теперь не по военным объектам. Враг будет пытаться разрушить железную дорогу и мосты.

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