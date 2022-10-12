Россияне свезли иранских инструкторов для "шахидов" на оккупированные территории Херсона и Крыма

Россияне завезли иранских инструкторов на территорию оккупированных территорий Херсонской области и Крыма для запуска дронов-камикадзе Shahed-136.

Иран направил своих инструкторов в помощь России

Они должны научить россиян пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск шахидов по украинским городам, в частности, по Николаеву и Одессе.

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Базируются иранцы в помещениях, которые захватили оккупанты. Отмечают, что инструкторы уже приехали в поселки Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкои (Крым).

Поэтому, несмотря на возражения Ирана относительно поставок дронов, которые регулярно применяют против украинцев, они помогают России, в частности, отправляют своих людей, чтобы обучать их воинов.

Опасность иранских дронов

ВСУ достаточно успешно удается ликвидировать иранские "шахиды". Однако, кроме дополнительных хлопот для наших военных, у иранских аппаратов две опасные характеристики.

несут мощные боеприпасы – речь идет о почти 50 килограммах взрывчатки. Поэтому при попадании в цель возникает сильная взрывная волна .

– речь идет о почти 50 килограммах взрывчатки. Поэтому при попадании в цель возникает . летят низко над поверхностью земли, поэтому их довольно тяжело "поймать".

Больше об опасности иранских дронов: смотреть видео

Иран отрицает поставки дронов

Россия приобрела у Ирана дроны-камикадзе, хотя и Тегеран это полностью отрицает. В частности, представитель иранского МИД Насер Канани подчеркнул, что у подобных обвинений нет никаких оснований.

Впрочем, оккупанты начали активно использовать эти беспилотники на Юге, а затем и использовали в Запорожье, Харькове и Белой Церкви.

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