"Свобода – это высшая ценность": парамедик Ирина Цыбух написала посмертное письмо
Источник:Юра Цыбух в инстаграме
На фронте погибла Ирина "Чека" Цыбух. За чуть более чем за год до своей гибели она написала посмертное письмо на случай трагедии.
Парамедик объяснила, что у нее было много возможностей погибнуть, поэтому она решила на всякий случай оставить своим родным посмертное письмо. Она написала его 8 апреля 2023 года.
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"Чека" оставила посмертное письмо
Защитница выразила свои соболезнования в связи с ее гибелью. Она также призвала "не терять время на страдания и жить дальше".
"Сейчас 19:19, суббота, 8 апреля 2023 год, мы с 5-м экипажем работаем для разведки 80 бригады, на фоне играет Dream on от Aerosmith и решила, что за этот год выпадало так много возможностей погибнуть, что можно найти хотя бы одну, чтобы написать посмертное письмо.
Печально, что мы проживаем настолько немощные, зависимые от общественного одобрения жизни, что только смерть позволяет проживать абсолютную свободу. Однако беда в том, что жизнь закончилась и эта свобода больше не имеет никакого смысла. Сегодня и навеки мне все равно, что обо мне, о вас, об этом тексте, обо всем скажут люди. Наберут эти предложения лайки или нет, наконец, ничье мнение меня не интересует, я умерла.
Свобода – это высшая ценность. Все, скоро 25 лет проходили часто в комплексах и страхах. Но чаще всего этому шуму не было места перед моей свободой. Больше всего, за что хочу сказать спасибо себе, родителям, брату, родным и друзьям, спасибо, что позволяли мне быть свободной, жить ту жизнь, которую хочется...".
Она также отметила, что для того, чтобы иметь свободу, нужно иметь определенные ценности и понимать себя. Защитница сказала, что почти избавилась от своих страхов и комплексов, и в момент написания письма живет ту жизнь, которую хотела.
Ирина Цыбух поблагодарила каждого, кто ее любил и поддерживал, отдельную часть своего письма она посвятила своему младшему брату, отметив, что очень им гордится и любит.
Собственно, именно он опубликовал ее слова. Полное письмо можно прочитать на его странице в инстаграме:
Что известно об Ирине Цыбух
- Ирина Цыбух родилась во Львове. Как военный парамедик на Донбасс начала ездить с 2015 года.
- Она служила в составе добровольческого батальона "Госпитальеры", который занимается медицинской эвакуацией военных в горячих точках на линии фронта.
- До полномасштабного вторжения Ирина работала на Суспильном менеджером и журналисткой. В частности, там она занималась реформой вещателя и реализовывала образовательные проекты в отдаленных селах Донецкой и Луганской областей. После полномасштабного вторжения Ирина добровольцем ушла на фронт.
- 16 ноября 2023 года Владимир Зеленский наградил парамедика орденом "За заслуги".
- В марте 2024 года Ирина Цыбух стала лауреатом премии "УП 100. Сила женщин".
- К сожалению, она погибла 29 мая на Харьковском направлении. 1 июня парамедику исполнилось бы 26 лет.