Львовщина прощается с боевым медиком и общественным деятелем Ириной Цыбух: видео

В Гарнизонном храме Львова началось прощание с парамедиком "Госпитальеров" Ириной Цыбух. Она погибла во время ротации на Харьковском направлении.

Вчера, 2 июня, состоялось прощание с парамедиком "Госпитальеров" Ириной Цыбух в Киеве. Теперь в последний путь медийщика и общественного деятеля провожают во Львове.

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Во Львове похоронят парамедика Ирину Цыбух

Недавно началось прощание с Ириной Цыбух в Гарнизонном храме Львова. На церемонию пришли друзья, коллеги, боевые побратимы и жители города.

Во Львове проходит церемония прощания с Ириной Цыбух: смотрите видео

Журналисты Суспильного пообщались с пришедшими на похороны Ирины Цыбух. Среди них – одногруппница боевого медика. Анна рассказала, что погибшая была для нее образцом, на который следует равняться.

Девушка, которая очень много делала для нашей страны. Так вспоминает защитницу сотрудница Ставропигийского высшего учебного училища Оксана Франчук, в котором работает мама героини.

Львов прощается с Ириной Цыбух / Фото Наталья Бондарь для 24 Канала

Известно, что парамедик оставила пожелания, какими именно должны быть ее похороны. По желанию защитницы Украины ее похоронят на Лычаковском кладбище.

Вчера, 2 июня, киевляне выполнили последнюю волю защитницы. Ирина Цыбух хотела, чтобы ее отпели в Михайловском соборе, а само прощание происходило на Майдане. По желанию медика украинцы пришли на прощание с ней в вышиванках, а действующие военные в камуфляже.

Хочу, чтобы все пели на прощании, выучили хотя бы десять содержательных песен и спели их в один голос, чтобы погасить печаль родным пением,

– завещала Ирина Цыбух.

Сотни людей на Майдане провожали свою защитницу под гимн ОУН, песни Мирослава Скорика, Владимира Ивасюка, Тараса Петренко.

Что известно об Ирине Цыбух