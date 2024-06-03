Львовщина прощается с боевым медиком и общественным деятелем Ириной Цыбух: видео
Источник:Львовская областная администрация
В Гарнизонном храме Львова началось прощание с парамедиком "Госпитальеров" Ириной Цыбух. Она погибла во время ротации на Харьковском направлении.
Вчера, 2 июня, состоялось прощание с парамедиком "Госпитальеров" Ириной Цыбух в Киеве. Теперь в последний путь медийщика и общественного деятеля провожают во Львове.
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Во Львове похоронят парамедика Ирину Цыбух
Недавно началось прощание с Ириной Цыбух в Гарнизонном храме Львова. На церемонию пришли друзья, коллеги, боевые побратимы и жители города.
Во Львове проходит церемония прощания с Ириной Цыбух: смотрите видео
Журналисты Суспильного пообщались с пришедшими на похороны Ирины Цыбух. Среди них – одногруппница боевого медика. Анна рассказала, что погибшая была для нее образцом, на который следует равняться.
Девушка, которая очень много делала для нашей страны. Так вспоминает защитницу сотрудница Ставропигийского высшего учебного училища Оксана Франчук, в котором работает мама героини.
Львов прощается с Ириной Цыбух / Фото Наталья Бондарь для 24 Канала
Известно, что парамедик оставила пожелания, какими именно должны быть ее похороны. По желанию защитницы Украины ее похоронят на Лычаковском кладбище.
Вчера, 2 июня, киевляне выполнили последнюю волю защитницы. Ирина Цыбух хотела, чтобы ее отпели в Михайловском соборе, а само прощание происходило на Майдане. По желанию медика украинцы пришли на прощание с ней в вышиванках, а действующие военные в камуфляже.
Хочу, чтобы все пели на прощании, выучили хотя бы десять содержательных песен и спели их в один голос, чтобы погасить печаль родным пением,
– завещала Ирина Цыбух.
Сотни людей на Майдане провожали свою защитницу под гимн ОУН, песни Мирослава Скорика, Владимира Ивасюка, Тараса Петренко.
Что известно об Ирине Цыбух
- Ирина Цыбух родилась в 1998 году во Львове, окончила Национальный университет "Львовская политехника". С 2017 года девушка работала в команде Суспильного. Она работала с филиалами, готовила межрегиональные специальные эфиры, олицетворяла грантовые проекты и снимала документальные фильмы, была медиатренером.
- Была победительницей конкурса профессиональной журналистики "Честь профессии" в 2021 году в категории "Лучшая публицистика в локальном медиа" и финалисткой в номинации "Лучший репортаж" в 2018 году
- После начала полномасштабного вторжения Цыбух вернулась в ряды добровольческого батальона "Госпитальеры", где отбыла несколько ротаций на передовой еще с 2014-го
- С 2022 года девушка спасала военных, оказывая им первую помощь и вывозя раненых из самых горячих участков фронта.
- В ноябре 2023 года получила отличие от Президента Украины – орден "За заслуги" III степени, в марте 2024 года стала лауреаткой премии "УП 100. Сила женщин".
- 29 мая на Харьковском направлении Ирина Цыбух погибла во время ротации. Через несколько дней девушке должно было исполниться 26 лет.