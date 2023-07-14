Активистку Данилович, которая может полностью потерять слух, этапируют из Крыма в Краснодар
Источник:Дмитрий Лубинец
Ранее оккупанты похитили и осудили активистку Ирину Данилович. Теперь ее этапируют из Крыма в Краснодар.
В конце декабря 2022 журналистку приговорили к 7 годам колонии. Теперь агрессор планирует вывезти ее в Россию. Омбудсман подчеркнул, что это нарушение международного гуманитарного права.
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Россия нарушает Женевскую конвенцию
Страна-агрессор продолжает незаконно этапировать крымских политзаключенных на свою территорию. Уполномоченный по правам человека получил информацию, что активистку Ирину Данилович этапируют из временно оккупированного Крыма в российский Краснодар 17 июля. При этом факт ухудшения состояния здоровья и необходимости немедленной медицинской помощи администрация Симферопольского СИЗО не приняла во внимание.
Более года пребывания в следственном изоляторе Ирина Данилович ни разу не получила квалифицированного лечения. У нее обострилась болезнь ушей, из-за чего может полностью потерять слух, страдает постоянной головной болью и нарушением координации движений,
– отметил Лубинец.
Уполномоченный по правам человека обратился к международному сообществу.
РФ продолжает дерзко нарушать Женевскую конвенцию, согласно которой неоказание медицинской помощи приравнивается к пыткам и пыткам,
– подчеркнул омбудсман.
️Кроме того, известно о незаконном этапировании из Крыма в город Балашов Саратовской области других двух крымских политзаключенных – Фархода Базарова и Меджита Абдурахманова.
"Такими действиями Россия нарушает нормы международного гуманитарного права: статьи 49 IV Женевской конвенции, запрещающей государству-оккупанту принудительное перемещение гражданских лиц с оккупированной территории на свою", – подчеркнул Уполномоченный.
Дмитрий Лубенец подчеркнул, что мировое сообщество должно активизировать усилия и потребовать от России доступа к местам содержания всех незаконно заключенных граждан Украины и немедленного их освобождения.
Читайте также Дальнобойные ракеты, тысяча микродронов и ПВО: какое оружие получит Украина после саммита НАТОСправка. Ирина Данилович работала медсестрой в одном из пансионатов в Коктебеле. Также она сотрудничала с изданием "INжир media" и правозащитным проектом "Крымский процесс". Данилович активно защищала права и интересы медиков на территории временно оккупированного полуострова. Не боялась писать о нарушении прав и о невыплате средств за работу с больными коронавирусом.
Что известно о задержании и осуждении Ирины Данилович
- 29 апреля 2022 года в Крыму оккупанты похитили активистку и журналистику Ирину Данилович. В тот же день в ее доме провели обыски.
- До 7 мая женщину удерживали в подвале.
- Вскоре в ее сумке якобы обнаружили "взрывчатку". Далее так называемый "Киевский районный суд" Симферополя отправил Данилович под стражу.
- 5 июля срок содержания продлили еще на 2 месяца. Кстати, тот момент, что активистку задержали на неделю раньше официально оформленных соответствующих документов, "судьи" проигнорировали.
- Лишь в конце июля Данилович удалось передать, что на нее давят в СИЗО сотрудники ФСБ. Так, во время перемещения в зал судебных заседаний женщине наносили телесные повреждения.
- Сторона защиты потребовала допросить 15 свидетелей. Однако 7 ноября "суд" отклонил соответствующее требование и допросил только одного.
- Далее, 22 ноября появилась информация, что на незаконно осужденную давит и администрация СИЗО.
- Уже 30 ноября Ирина Данилович дала новые показания. Рассказала, что ее в течение недели удерживали в подвале ФСБ, душили, проводили допрос с помощью полиграфа. Кроме того, журналистке угрожали убийством.
- 27 декабря так называемая "судья Феодосийского городского суда" назначила Данилович 7 лет колонии. Ее признали виновной в якобы "хранении взрывного устройства".