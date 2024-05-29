Суд восстановил Ирину Фарион в должности профессора Львовской политехники

Ирину Фарион восстановили в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники. Ведь после ряда скандалов вуз разорвал с ней трудовое соглашение.

Решение о восстановлении принял Львовский апелляционный суд 29 мая 2024 года. Одиозную филолога уволили еще 15 ноября 2023 года.

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Суспильное транслировало заседание суда, на котором Ирину Фарион восстановили в должности.

Что известно о решении суда

Во время заседания Львовского апелляционного суда 29 мая состоялись судебные дебаты. Адвокат Ирины Фарион призвал суд:

удовлетворить апелляционную жалобу в полном объеме,

отменить решение суда первой инстанции.

Представитель Львовской политехники объяснил в ответ, что решение Галицкого районного суда является законным, поэтому стоит его оставить без изменений. После этого суд ушел в совещательную комнату.

Ирина Фарион заявила журналистам, что она обратится в Верховный суд, если Львовский апелляционный не примет решение в ее пользу.

Львовский апелляционный суд постановил апелляционную жалобу Ирины Дмитриевны Фарион удовлетворить частично. Решение Галицкого районного суда города Львова от 7 февраля 2024 года отменить (тогда суд отказал Ирине Фарион в удовлетворении иска против политехники – 24 Канал),

– заявили в суде.

Там также постановили:

признать незаконным и отменить приказ ректора Национального университета "Львовская политехника" от 15 ноября 2023 года об увольнении Ирины Дмитриевны Фарион с должности профессора кафедры украинского языка и от 28 ноября 2023 года;

Национального университета "Львовская политехника" от 15 ноября 2023 года об увольнении Ирины Дмитриевны Фарион с должности профессора кафедры украинского языка и от 28 ноября 2023 года; восстановить Ирину Дмитриевну Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника" с 24 ноября 2023 года;

Национального университета "Львовская политехника" с 24 ноября 2023 года; взыскать с Национального университета "Львовская политехника" в пользу Ирины Фарион средний заработок за время вынужденного прогула за период с 24 ноября 2023 года по 29 мая 2024 года в размере 123 тысячи 927 гривен 27 копеек;

Национального университета "Львовская политехника" в пользу Ирины Фарион средний заработок за время вынужденного прогула за период с 24 ноября 2023 года по 29 мая 2024 года в размере 123 тысячи 927 гривен 27 копеек; взыскать с Львовской политехники в доход государства судебный сбор в размере 5782 грн 17 копеек.

Что заявила Ирина Фарион

Профессор во время того, как суд был в совещательной комнате заявила, что "позиция ответчика – это позиция человека, который топчется по закону грубо и ничтожно, выполняет политические заказы и делает при этом "хорошую мину".

"Ни в одном документе не доказано морального проступка, который совершила Ирина Фарион. С какой рации было осуществлено скоростное увольнение? Почему ректор не дождался работы комиссии? Комиссия должна была завершить свою работу 22 числа, меня уволили 15. То есть проректор сам себе отрицает. Это означает, что он принимал это решение под давлением. Не сомневаюсь под чьим – под давлением МОН (Министерство образования и науки Украины – 24 Канал), конкретной персоны – Лисовой. Об этом свидетельствует его реакция – невероятно радостная от того, что уволили Ирину Фарион", – заявила филолог.

После принятия судом решения она заверила, что "счастлива, что право существует отдельно от политики".

Это означает, что мы движемся в правильном направлении. Речь не идет обо мне, речь идет о том, чтобы работали законы, чтобы никто не позволял себе под давлением начальников эти законы менять. Я благодарю коллегию судей за обоснованное решение... Я думаю над тем (о возвращении во "Львовскую политехнику" – 24 Канал),

– заявила Фарион.

Она также сказала, что "есть очень много сил, которые хотели бы", чтобы она не вернулась в политехнику, однако ей "очень нравится идти против сил", которым она не нравится.

Какова позиция вуза

Начальник юридического отдела "Львовской политехники" Андрей Мороз заявил, что учитывая то, что Ирина Фарион – научно-педагогический работник, то она выполняет воспитательные функции.

За высказывания о российском языке среди военнослужащих университет принял решение об увольнении. То, что отмечают в апелляционной жалобе – это исключительно их позиция и их видение развития события. Как даст оценку суд – от того будем отталкиваться,

– заявил представитель университета.

После решения суда Андрей Мороз сказал, что ждет полный текст решения, тогда в вузе будут думать о следующих шагах.

Кстати, постановление апелляционного суда можно обжаловать в Верховном суде.

Коротко о скандальных высказываниях Ирины Фарион