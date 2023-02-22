Как выглядит установка IRIS-Т в Украине: уникальные кадры эффективного на 100% оружия

Украина получила от Германии зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T. Он атакует врага еще с октября 2022 года.

Только в феврале 2023 года журналист Дмитрий Комаров впервые показал, как выглядит эта установка днем, информирует 24 Канал. Ведь установку в сумерках уже показывало наше Минобороны.

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Как выглядят и действуют IRIS-Т в Украине

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант, Герой Украины Николай Олещук рассказал, что из 51-й ракеты, выпущенной зенитно-ракетным комплексом IRIS-T, – все пришли в цель.

Кроме того, Николай Олещук показал установку, которая помогает украинским военным уничтожать врага.

Как выглядит IRIS-Т в Украине: смотрите видео

Дмитрий Комаров отметил, что Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины – это человек, который охраняет наше небо и спасает от вражеских ракет.

Что известно об установках IRIS-Т в Украине: коротко