Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что IRIS-T является системой противовоздушной и противоракетной обороны среднего радиуса действия. Они эффективно уничтожают вражеские крылатые ракеты. Были даже информация, что эти системы перехватывали баллистические ракеты малой дальности.

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Чем важны IRIS-T?

Как отметил Тимочко, кроме общепринятых задач, системы IRIS-T могут использовать для прикрытия тех же ЗРК Patriot.

В эшелонированной ПВО важно, чтобы все системы взаимодействовали и поддерживали друг друга. Кроме того, в IRIS-T дешевле боекомплект. И они достаточно мобильны. Такие системы дают возможность дорогостоящим Patriot, в частности, работать по вражеской авиации. Поэтому российские самолеты боятся подлетать слишком близко к линии фронта,

– отметил Тимочко.

ЗРК IRIS-T хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Германии выгодна такая ситуация, поэтому они и в дальнейшем должны были бы сотрудничать с Украиной в этом направлении.

Обратите внимание! Недавно в Воздушных силах ВСУ рассказали, как комплекс IRIS-T сбил 8 российских ракет за 30 секунд.

Добавим, Украина уже получила 7 систем противовоздушной обороны IRIS-T от Германии. В целом наше государство заказало аж 18 таких комплексов.