Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що IRIS-T є системою протиповітряної та протиракетної оборони середнього радіусу дії. Вони ефективно знищують ворожі крилаті ракети. Були навіть інформація, що ці системи перехоплювали балістичні ракети малої дальності.

До теми Defense Express проаналізував, скільки можна купити IRIS-T і ракет за контрактом з Німеччиною

Чим важливі IRIS-T?

Як наголосив Тимочко, окрім загальноприйнятих завдань, системи IRIS-T можуть використовувати для прикриття тих самих ЗРК Patriot.

В ешелонованій ППО важливо, аби всі системи взаємодіяли та підтримували одна одну. Крім того, в IRIS-T дешевший боєкомплект. І вони достатньо мобільні. Такі системи дають можливість дороговартісним Patriot, зокрема, працювати по ворожій авіації. Тому російські літаки бояться підлітати надто близько до лінії фронту,

– зазначив Тимочко.

ЗРК IRIS-T добре зарекомендували себе на полі бою. Німеччині вигідна така ситуація, тому вони й надалі мали б співпрацювати з Україною в цьому напрямку.

Зверніть увагу! Нещодавно в Повітряних силах ЗСУ розповіли, як комплекс IRIS-T збив 8 російських ракет за 30 секунд.

Додамо, Україна вже отримала 7 систем протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини. Загалом наша держава замовила аж 18 таких комплексів.