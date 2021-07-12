Исчез во время отдыха: на Полтавщине в реке нашли тело 25-летнего мужчины

В Миргородском районе, что на Полтавщине, 11 июля исчез мужчина. Это случилось во время отдыха на берегу реки. Тело погибшего нашли спасатели.

По предварительной информации, следов насильственной смерти нет. Однако тело таки передали на судмедэкспертизу.

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На Полтавщине пропал 25-летний мужчина

Парень пропал 11 июля во время отдыха на берегу реки Сула возле города Лохвица, что в Миргородском районе.

По словам пресс-секретаря чрезвычайников области Светланы Рыбалко, компания только через некоторое время заметила, что парня не стало. Только тогда и вызвали спасателей.

Тело нашли через два дня

Мужчину искали два дня. Водолазы продолжали работу в течение всей ночи с 11 на 12 июля, однако безрезультатно. Только в полдень 12 июля тело нашли в реке.

Информация от ГСЧС относительно погибших на водоемах: кратко