Россия запускала 2 баллистические цели по Югу Украины: какие области попали под атаку

Россияне продолжают наносить удары по украинским городам, в частности баллистикой. Так, на этот раз враг целился на Николаевскую и Одесскую области.

В понедельник утром, 12 августа, Воздушное командование "Юг" заявило об ответной атаке, которая произошла вечером накануне. По предварительно информации, применили захватчики "Искандер-М".

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Атака баллистикой на Юг Украины

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что под прицелом врага был именно Вознесенский район. Поцелили россияне по отрытому участку около 22:30, пострадавших нет.

Кроме того, СМИ предполагали, что по Одессе был нанесен удар "Искандером-М" с кассетной боевой частью.

Российские оккупационные войска атаковали Одесскую и Николаевскую области баллистическими ракетами, вероятно "Искандер-М", запустив по одной на каждом из направлений,

– отметили во ВзК "Юг".

Там добавили, что противовоздушная оборона Юга Украины уничтожили разведывательный беспилотных ZALA и 4 ударные дроны типа "Ланцет" российских оккупантов.

Что нужно знать об "Искандер-М" Это российский тактический ракетный комплекс, используемый для нанесения точечных ударов по наземным целям. Он способен запускать баллистические ракеты с различными типами боеголовок, в частности как обычные, так и ядерные. Комплекс "Искандер-М" обладает высокой мобильностью, что позволяет быстро менять позиции и наносить удары из разных мест.

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Следует вспомнить, что с конца декабря 2023 года Россия начала обстреливать Украину баллистическими ракетами, которые получает от КНДР. Подробно об угрозах, что несет это оружие, 24 Канал писал в соответствующем материале.