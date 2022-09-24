К этому идет: какие шансы, что Венгрию лишат членства в ЕС

В последнее время появляется все больше информации по исключению Венгрии из состава Евросоюза. Юридически лишить страну членства в ЕС будет очень тяжело, но все движется в этом направлении.

Об этом 24 каналу рассказал глава венгерской общины Киева и области Тибор Томпа. Накануне он рассказывал, что действия и заявления венгерского лидера Виктора Орбана вредят европейскому будущему страны.

Кстати Орбан фактически признал, что ЕС для него – дойная корова: чем это закончится

Венгрию могут лишить права голоса

Премьер-министр страны Орбан заявил, будто к 2030 году Европейский Союз развалится. Впрочем, по мнению Томпы, это вряд ли произойдет, вероятнее всего, проблемы будут у Венгрии.

То, что Венгрию уже лишили значительных средств – это факт. Я думаю ее лишат и права голоса,

– предположил глава венгерской общины Киева

Заявления венгерского премьер-министра звучат как российская пропаганда. Томпа отметил, что Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто – "троянские кони в Европейском Союзе", которые только вредят как Венгрии, так и ЕС.

Томпа предположил, что Венгрию могут лишить права голоса: смотрите видео

Исключение Венгрии из ЕС: что известно