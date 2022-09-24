К этому идет: какие шансы, что Венгрию лишат членства в ЕС
В последнее время появляется все больше информации по исключению Венгрии из состава Евросоюза. Юридически лишить страну членства в ЕС будет очень тяжело, но все движется в этом направлении.
Об этом 24 каналу рассказал глава венгерской общины Киева и области Тибор Томпа. Накануне он рассказывал, что действия и заявления венгерского лидера Виктора Орбана вредят европейскому будущему страны.
Кстати Орбан фактически признал, что ЕС для него – дойная корова: чем это закончится
Венгрию могут лишить права голоса
Премьер-министр страны Орбан заявил, будто к 2030 году Европейский Союз развалится. Впрочем, по мнению Томпы, это вряд ли произойдет, вероятнее всего, проблемы будут у Венгрии.
То, что Венгрию уже лишили значительных средств – это факт. Я думаю ее лишат и права голоса,
– предположил глава венгерской общины Киева
Заявления венгерского премьер-министра звучат как российская пропаганда. Томпа отметил, что Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто – "троянские кони в Европейском Союзе", которые только вредят как Венгрии, так и ЕС.
Томпа предположил, что Венгрию могут лишить права голоса: смотрите видео
Исключение Венгрии из ЕС: что известно
- Исключение страны из состава Евросоюза вполне реально. Политолог Николай Давидюк рассказал, что Венгрию могут выгнать из ЕС как символическую жертву и таким образом улучшить дисциплину в ЕС. То есть и имеющиеся, и будущие члены Союза будут знать, что их могут исключить, поэтому будут ответственнее.
- Говорить об исключении страны начали после того, как Еврокомиссия рекомендовала сократить финансирование Венгрии из-за опасений коррупции. Возможно, ЕС и закрыл бы глаза на венгерский вопрос, если бы само государство в своей политике настолько не выбивалось из общего пути, в частности в вопросе санкций против россии.
- Впоследствии Европейский парламент официально признал, что во главе Венгрии стоит гибридный режим, который играет на руку россии и подрывает европейские ценности.
- Политолог Александр Солонтай объяснил, что выход из Евросоюза противоречит интересам Венгрии. Он будет означать экономический крах для страны, поскольку государство не является столь мощным и экономически независимым. Солонтай отметил, что Венгрия – это страна-реципиент, она пополняется из европейских общих средств.