Про це 24 каналу розповів голова угорської громади Києва та області Тібор Томпа. Напередодні він розповідав, що дії та заяви угорського лідера Віктора Орбана шкодять європейському майбутньому країни.

До речі Орбан фактично визнав, що ЄС для нього – дійна корова: чим це закінчиться

Угорщину можуть позбавити права голосу

Прем'єр-міністр країни Орбан заявив, нібито до 2030 року Європейський Союз розвалиться. Утім, на думку Томпи, це навряд відбудеться, ймовірніше, – проблеми будуть в Угорщини.

Те, що Угорщину вже позбавили значних коштів – це факт. Я думаю її позбавлять і права голосу,

– припустив голова угорської громади Києва

Заяви угорського прем'єр-міністра звучать, як російська пропаганда. Томпа зазначив, що Віктор Орбан та голова угорського МЗС Петер Сійярто – "троянські коні у Європейському Союзі", які тільки шкодять як Угорщині, так і ЄС.

Томпа припустив, що Угорщину можуть позбавити права голосу: дивіться відео

Виключення Угорщини з ЄС: що відомо