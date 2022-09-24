Про це 24 каналу розповів голова угорської громади Києва та області Тібор Томпа. Напередодні він розповідав, що дії та заяви угорського лідера Віктора Орбана шкодять європейському майбутньому країни.
До речі Орбан фактично визнав, що ЄС для нього – дійна корова: чим це закінчиться
Угорщину можуть позбавити права голосу
Прем'єр-міністр країни Орбан заявив, нібито до 2030 року Європейський Союз розвалиться. Утім, на думку Томпи, це навряд відбудеться, ймовірніше, – проблеми будуть в Угорщини.
Те, що Угорщину вже позбавили значних коштів – це факт. Я думаю її позбавлять і права голосу,
– припустив голова угорської громади Києва
Заяви угорського прем'єр-міністра звучать, як російська пропаганда. Томпа зазначив, що Віктор Орбан та голова угорського МЗС Петер Сійярто – "троянські коні у Європейському Союзі", які тільки шкодять як Угорщині, так і ЄС.
Томпа припустив, що Угорщину можуть позбавити права голосу: дивіться відео
Виключення Угорщини з ЄС: що відомо
- Виключення країни зі складу Євросоюзу цілком реальне. Політолог Микола Давидюк розповів, що Угорщину можуть вигнати з ЄС як символічну жертву й у такий спосіб покращити дисципліну в ЄС. Тобто і наявні, і майбутні члени Союзу будуть знати, що їх можуть виключити, тому будуть більш відповідальними.
- Говорити про виключення країни почали після того, як Єврокомісія рекомендувала скоротити фінансування Угорщини через побоювання щодо корупції. Можливо ЄС і закрив би очі на угорське питання, якби сама держава у своїй політиці настільки не вибивалася з загальної колії, зокрема в питанні санкцій проти росії.
- Згодом Європейський парламент офіційно визнав, що на чолі Угорщини стоїть гібридний режим, який грає на руку росії та підриває європейські цінності.
- Політолог Олександр Солонтай пояснив, що вихід з Євросоюзу суперечить інтересам Угорщини. Він буде означати економічний крах для країни, оскільки держава не є настільки потужною та економічно незалежною. Солонтай зазначив, що Угорщина – це країна-реципієнт, вона поповнюється з європейських загальних коштів.