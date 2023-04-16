Больше, чем вопрос свободы религии: удастся ли полностью искоренить из Украины московскую церковь

Украина проходит процесс очистки от УПЦ МП. Впрочем, не исключение, что на фоне этих процессов может образоваться новое русло православной церкви.

Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, сейчас процесс вытеснения московского патриархата проходит сразу с нескольких сторон.

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Украина без пророссийских попов

Александр Солонтай объяснил, что сейчас у нас даже целые области появились, в которых нет ни одной церкви московского патриархата, причем реально и формально.

"С реальной точки зрения все общины, церковные приходы Ивано-Франковской области перешли в украинскую православную церковь и в греко-католические церкви", – отметил он.

Впрочем, с другой стороны, украинская православная церковь минимум формально разорвала связь с московской православной церковью.

По его словам, в Крыму патриарх Кирилл забрал приходы так же, как когда-то у украинских православных церквей отобрали имущество церкви, конфессии и подчинили прямую русской православной церкви или УПЦ МП.

Теперь они этот филиал своей же бывшей православной церкви забрали и сказали: "Это наказание УПЦ за то, что вы осудили войну, отреклись от Кирилла",

– подчеркнул он.

По его словам, на самом деле была попытка отделаться от всех обвинений.

Проблемы УПЦ МП

Александр Солонтай сообщил, что сейчас у нас есть ситуация, когда уже в большинстве населенных пунктах Украины нет политических московских попов, московской церкви и нет инструментов влияния через Москву на верующих.

"В Украине сохранилась при том свобода религии, потому что мы говорим только об отдельной конкретной конфессии и только по той причине, что часть представителей ее наговорили, натворили глупостей после того, как имели шанс создать себе автономную украинскую православную церковь", – отметил он.

По его мнению, когда УПЦ МП начали отходить от Кирилла, очевидно, им нужно было усилить духовную связь с Константинопольским патриархом и церквями, осудившими войну.

Им нужно было по всему миру поднимать православных на борьбу против войны – это то, что они не сделали,

– сосредоточил внимание Солонтай.

По его мнению, московские попы продолжали проводить богослужения на русском языке и начали говорить о том, что Украины не существует.

"Проблема была в массовости этого процесса и в отсутствии надлежащих осуждающих реакций, медленном переустройстве этой церкви", – убежден он.

К тому же УПЦ МП сделали только формальный отход, чтобы сохранить свою церковь.

Дальнейшая судьба церквей

Александр Солонтай объяснил именно такие действия и стали угрожать национальной безопасности.

По его словам, законодательство Украины разрешает образование отдельной православной церкви.

"У нас раньше функционировали две УПЦ, которые были против Москвы. Одна украинская православная автокефальная церковь, а другая – украинская православная церковь, мы ее называли Киевским патриархатом", – вспомнил он.

Однако они не несли угрозу Украине.

Может произойти в перспективе, что сохранится еще одна православная церковь в Украине, но точно так не может произойти, что сохранится промосковская церковь,

– убежден Солонтай.

По его словам, украинская православная церковь растет, а бывшая промосковская очень сильно уменьшилась, потому что ее урезают общины верующих, а сам патриарх Кирилл на оккупированных территориях также уничтожает эту же церковь.

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