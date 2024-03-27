Джихад режиму Путина: кто такие ИГИЛ-К, зачем устроили казнь россиян и что будут делать дальше
.
Прошло уже 10 лет с тех пор, как “Исламское государство” объявило о создании так называемого халифата на больших пространствах, разодранных войнами, Сирии и Ирака. В марте исполнилось 5 лет с тех пор как курдские и арабские повстанцы, при поддержке США, вытеснили боевиков ИГИЛ из села на востоке Сирии – последнего клочка территории, остававшегося под контролем террористической группировки.
На пике своего могущества боевики ИГИЛ контролировали территорию размером с Великобританию и систематически убивали или порабощали религиозные меньшинства, осуществляли пытки, массовые убийства с отсечением голов "неверным", выкладывали ролики ужасных казней своих пленников, в том числе и граждан западных стран, а также варварским способом уничтожали всемирно известные исторические и культурные памятники. Экстремисты брали на себя ответственность за самые масштабные атаки в Европе, в том числе и за теракт в Париже, в ноябре 2015 года, который унес по меньшей мере 130 жизней.
После полного военного поражения и потери реальных территорий (за что собственно ИГИЛ и можно было бы называть квазигосударственным образованием), организация, некогда стремившаяся создать самопровозглашенный халифат, превратилась в традиционную террористическую группу – подпольную сеть ячеек от Западной Африки до Юго-Восточной Азии. Боевики в разных регионах присягнули на верность ИГИЛ и сформировали местные ответвления. С тех пор они продолжают заниматься партизанскими нападениями, взрывами и целенаправленными массовыми убийствами.
Но ни одна из ячеек ИГИЛ не является такой безжалостной и кровавой, как "Исламское государство Хорасан", или ИГИЛ-К, которая действует на территории Афганистана, Пакистана и вербующая новых членов в странах Центральной Азии. 22 марта 2024 года, вероятно, именно они устроили массовую и показательную казнь россиян в Москве, расстреливая без разбора и не жалея никого на своем пути.
"ИГИЛ-Хорасан" пытается не только взрывать роддома и школы, казнить женщин и детей (как они это делали в Афганистане), но и стремится усилить хаос во всем мире. У них довольно нигилистическое видение и репутация, даже как для мира террористов.
24 Канал в этом материале объясняет, что это за ответвление, почему ее члены атаковали режим Путина, откуда у них такая ненависть к русским, а также будут ли они угрожать в ближайшем будущем Европе и западному миру.
К теме ИГИЛ уже давно острила мечи, но Путину мерещится Украина: западные СМИ о теракте в "Крокусе"
Что такое "Исламское государство Хорасан", почему воюет с талибами в Афганистане и как распространяет свое влияние
"Исламское государство Хорасан", или ИГИЛ-К, было создано в конце 2014 – начале 2015 годов недовольными бывшими членами "Талибана" (в частности мощного пакистанского крыла), которые ворвались на международную джихадистскую арену уже после того, как талибы свергли прозападное афганское правительство в 2021 году.
Новый центр присягнул на верность главарю ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади и прежде всего сосредоточился на географическом регионе Пакистана и Афганистана.Справка. Название Хорасан группировки происходит от древнего названия региона, включавшего части Ирана, Туркменистана и Афганистана.
Хорасан – это исторический регион, охватывающий части территорий Ирана, Афганистана и других стран Центральной Азии / Карта The Economist
Во время вывода американских войск из страны ИГИЛ-К совершила ужасный по масштабам теракт в международном аэропорту Кабула в августе 2021 года. В результате погибли 13 американских военнослужащих и около 170 гражданских лиц, в том числе дети и женщины, которые пытались убежать от рук исламистов.
С тех пор талибы ведут кровавые войны с ИГИЛ-К в Афганистане – одни террористы уничтожают других. ИГИЛ-Хорасан имеет значительные разногласия с "Талибаном", который они считают отказавшимся от джихада. "Хорасанцы" называют талибов предателями, которые заключили соглашение с Америкой и сотрудничают с ней даже после вывода войск.
Значительные идеологические разногласия и борьба за территориальный контроль оставались главным яблоком раздора с Талибаном в течение всего времени существования ИГИЛ-К. Однако, этот филиал распространил свое влияние преимущественно за счет объединения пакистанских боевых группировок, среди которых:
- "Лашкар-е-Джангви аль-Алами", "Джундулла" и "Джамаат-уль-Ахрар" и другие. Значительную часть своей силы и влияния группировка получила благодаря тайной сети экстремистов в Пакистане, которые присягнули на верность ИГИЛ-К.
- Около 400 боевиков, связанных с различными группами, аффилированными с "Исламским государством", такими как боевая группа "Ансарулла", базирующаяся в Таджикистане, Исламское движение Восточного Туркестана, "Харкат-и-ислами Узбекистан", активно действуют в долине Хастак района Джурам в этой провинции.
По данным американских контртеррористических служб, пока что службы безопасности "Талибана" не позволили ИГИЛ-К захватить территорию или завербовать большое количество своих бывших бойцов. Но в последние годы масштабы атак ИГИЛ-К выросли, рядом с трансграничными ударами по Пакистану (колыбелью талибов) и растущим количеством планирования терактов в Европе.
Большинство из этих европейских попыток было сорвано, что дало повод западным разведкам утверждать, что группировка, вероятно, достигла предела своих возможностей. Но это не так.
- С июля 2022 года талибы приказали проводить регулярные рейды на ИГИЛ-К. Вероятно, это подтолкнуло террористов к поискам безопасных мест за пределами Афганистана. В частности, в 2022 году группировка заявила, что обстреляла ракетами военные объекты в Таджикистане и Узбекистане.
- Стратегия вербовки ИГИЛ-К изменились. Около 4 000 боевиков из Центральной Азии присоединились к "Исламскому государству". После свержения халифата многие из них вернулись домой. "Хорасанцы" пытаются завербовать их.
- Медиа террористов используют, в частности, не только арабский, но и языки региона – от персидского до узбекского.
Отметим, что большинство обвиняемых Россией в теракте составили именно таджики.
Согласно отчету Центра Суфана за 2017 год, изучающего насильственный экстремизм, из бывших советских республик к "Исламскому государству" присоединилось больше иностранных боевиков, чем из любого другого региона. В 2015 году боевики в российских областях и республиках присягнули на верность группировке и сформировали так называемую провинцию "ИГИЛ-Кавказ".
Боевики "Исламского государства" / Фото из соцсетей террористов
Почему Россия и Иран являются врагами для ИГИЛ и за что Путину объявили джихад
Россия уже давно является врагом широкого исламистского движения, еще начиная с антисоветской борьбы в 1980-х годах.
Жестокое правление России над регионом Северного Кавказа, где большинство населения составляют мусульмане, включая чеченцев, которые вели две войны против России в 1990-х и 2000-х годах, поддержка Кремлем диктатора Сирии Башара Асада подтолкнули исламистские воинственные нарративы против России и лично Путина.
- Поддержка чеченцев против России была "главным делом джихадистов".
- В последующие годы многие джихадисты с Кавказа и Центральной Азии отправились в Афганистан и Пакистан, где смешались с тем, что сейчас называется ИГИЛ-К, придав группировке антироссийских взглядов с самого начала.
- Джихад России и лично Путину объявлялся неоднократно. Несколько десятков организаций выступали с угрозами с самого начала появления "Исламского государства". В 2015 году в ИГИЛ официально объявили священную войну России и США и обратились к мусульманам всего мира с призывом присоединиться к джихаду против россиян и американцев.
- Во время длительной военной интервенции России в Сирии Путин неоднократно осуждал "Исламское государство" как врага и провозгласил "победу" над группировкой в 2017 году. Основная организация группировки в Ираке и Сирии уже давно рассматривает Россию, как главного противника также из-за значительной военной поддержки сирийского режима со стороны России.
"ИГИЛ-К была зациклена на России в течение последних двух лет, часто критикуя Путина в своей пропаганде. Они обвиняют Кремль в том, что на его руках кровь мусульман, указывая на зверства россиян в Афганистане, Чечне и Сирии", – отметил Колин Кларк, аналитик по вопросам борьбы с терроризмом в Soufan Group.Что интересно, нападение на "Крокус Сити Холл" в Москве стало третьей атакой на концертную площадку, который ИГИЛ осуществила за последнее десятилетие, после нападения на театр "Батаклан" в Париже в ноябре 2015 года и взрыва террориста-смертника на концерте Арианы Гранде на "Манчестер Арене" в мае 2017 года в Англии.
После того, как ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Москве, террористы пригрозили новыми атаками, поэтому расслабляться российским спецслужбам, которых пошили в дураки 22 марта, не стоит.
Сеть ИГИЛ-К, в частности, уже долгое время информационно "жестко атакует Москву", изображая Россию как врага мусульман и предполагая, что она ослаблена войной в Украине. Как бы Путин и его приспешники не выворачивались в попытках привязать Украину к теракту, очевидно, что это типичный почерк ИГИЛ. И будет еще, в этом нет никаких сомнений...
"Исламское государство" совершало и другие крупные атаки на российские интересы за рубежом:
- В 2015 году над Синайским полуостровом в Египте взорвался российский самолет, перевозивший 224 человека, погибли все, кто находился на борту. Местная ячейка "Исламского государства" взяла на себя ответственность за нападение.
- Что интересно, совсем недавно ФСБ России заявила, что предотвратила нападение ИГИЛ-К на московскую синагогу.
Кроме ненависти к России, ИГИЛ-К жестоко атакует и иранский режим аятолл – ярого союзника режима Путина, поставляющего ему оружие, которое убивает украинцев. Кроме того, шиитский Иран и его прокси олицетворяют собой врага для преимущественно суннитских фундаменталистов "Исламского государства" (которое является носителем салафитского джихадизма).
В январе 2024 года "Исламское государство Хорасан" осуществило двойной взрыв в Иране, в результате которого десятки людей погибли и сотни получили ранения во время панихиды по бывшему высокопоставленному генералу Ирана Касему Сулеймани, который стал мишенью удара американского беспилотника 4 года назад. Это был самый масштабный теракт в постреволюционной истории Ирана.Обратите внимание! Теракты в России и Иране продемонстрировали определенную изощренность, как говорят представители контртеррористических служб, что свидетельствует о более высоком уровне планирования и способности использовать местные экстремистские сети.
Не будем забывать, что часть членов ИГИЛ-К имеет центральноазиатские корни, а в России живет и работает огромный контингент выходцев из Центральной Азии, больше всего именно из Таджикистана. Многие из этих "остарбайтеров" могли радикализироваться и выполнять логистические функции, накапливая оружие.
Российские и иранские власти, очевидно, не восприняли достаточно серьезно публичные и подробные частные американские предупреждения о подготовке терактов ИГИЛ-К, или же отвлеклись на другие проблемы безопасности.
Угроза для Запада и украинцев в Европе
Не стоит себя утешать иллюзиями, что ИГИЛ сосредоточится только на россиянах. Для террористов уничтожение иноверцев и даже неправильных (по их мнению) мусульман является высшей целью в жизни. В своих недавних роликах главари террористов пригрозили не только России, но и другим странам Запада, в том числе и Европы, где их сеть все еще имеет мощные ячейки.
Специалисты по борьбе с терроризмом выразили обеспокоенность, что атаки в Москве и Иране могут поощрить ИГИЛ-К удвоить свои усилия по нанесению ударов по Европе, в частности во Франции, Бельгии, Великобритании и других странах, которые время от времени подвергались нападениям в течение последнего десятилетия.
Прошлогодняя утечка данных американской разведки через платформу обмена сообщениями Discord показала, что Афганистан, в частности, стал важным плацдармом для запланированных "Исламским государством" атак по всей Европе и Азии.
Боевики ИГИЛ-К / Фото NOORULLAH SHIRZADA / AFP
- В июле прошлого года Германия и Нидерланды скоординировали аресты 7 граждан Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, связанных с сетью ИГИЛ-К, которых подозревали в подготовке терактов в ФРГ.
- Трое мужчин были арестованы в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия из-за вероятных планов нападения на Кельнский собор в новогоднюю ночь 2023 года. Эти рейды были связаны с тремя другими арестами в Австрии и одним в Германии 24 декабря. Сообщается, что эти четыре человека действовали при поддержке ИГИЛ-К.
- В январе этого года неизвестные в масках напали на римско-католическую церковь в Стамбуле, убив одного человека. Вскоре после этого Исламское государство через свое официальное информационное агентство Amaq взяло на себя ответственность. Турецкие правоохранители задержали 47 человек, большинство из которых – граждане Центральной Азии.
С тех пор турецкие силы безопасности начали массовые контр-операции против подозреваемых в причастности к ИГИЛ в Турции, Сирии и Ираке. Несколько европейских расследований проливают свет на глобальный и взаимосвязанный характер финансов ИГИЛ. Именно Турция определена как логистический центр для операций ИГИЛ-К в Европе.
Высокопоставленный представитель западной разведки определил три основных фактора, которые могут вдохновлять боевиков ИГИЛ-К к нападениям:
- существование неактивных ячеек в Европе,
- картина войны в Газе,
- поддержка русскоязычных лиц из Центральной Азии, проживающих в Европе.
До сих пор "ИГИЛ-Хорасан" полагалась преимущественно на неопытных оперативников в Европе, пытаясь продвинуть атаки от своего имени. Но есть тревожные признаки того, что ИГИЛ-К учится на своих ошибках.
Одно из главных событий этого лета заставляет многих контртеррористических спецслужбистов быть начеку. В Европе сейчас существует небезосновательное волнение относительно проведения Олимпийских игр в Париже.
Учитывая огромное количество украинцев, которые спасаются от войны и нашли убежище в европейских странах, наши граждане, как и граждане других стран могут невольно стать мишенью террористов во время массовых мероприятий и других событий. Но готова ли Европа к такому уровню угрозы? Надеемся, что да.