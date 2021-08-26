"Исламское государство" взяло ответственность за теракты возле аэропорта Кабула

Сотни человек пострадали в результате взрывов в аэропорту Кабула. Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за эти теракты.

Террористы заявили, что причастны к 2 взрывам и стрельбе возле аэропорта Кабула. Об этом они написали в своем телеграм-канале.

Читайте также "Она умирала у меня на руках": 5-летняя девочка погибла на глазах переводчика в Кабуле

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что за жутким нападением может стоять "Исламское государство – провинция Хорасан", что является самопровозглашенным "филиалом" террористов.

Регион Хорасан исторически охватывает Афганистан, Пакистан, Среднюю Азию и некоторые части Ирана. Боевики оттуда несут ответственность за одни из самых ужасных нападений в Афганистане.

Новость дополняется ...