Россия имеет свой интерес: может ли Иран нанести удар по Израилю

В Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Иран обвинил в его убийстве Израиль и поднял "красный флаг мести", который является символом войны и кровопролития.

Поднятие такого флага скорее является призывом к мобилизации населения. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что так иранские власти хотят усилить боевой дух.

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Следствием активизации людей впоследствии может стать ответный удар по Израилю. Впрочем пока об этом рано говорить, сначала Иран будет накапливать силы.

Сейчас Ирану не выгодна новая конфронтация, ведь недавно в стране к власти пришел новый президент. Никто не хочет, чтобы начало правления ассоциировалось с войной. Это будет иметь негативные политические последствия.

Второй момент заключается в том, что если произойдет новое нападение, то Израиль не будет одиноким. Это подтвердил и Министр обороны США, который заявил, что Америка станет на защите Израиля,

– рассказал Станислав Желиховский.

Тогда против Ирана выступит самая мощная страна в мире со всеми своими средствами. В то же время к Ирану могут присоединиться другие террористические организации или прокси. Уже сейчас уровень напряжения является достаточно серьезным.

Ликвидация таких лидеров может стать искрой, чтобы мобилизовать исламский мир для новой фазы войны. Ближайшие недели покажут, готовы ли на это обе стороны конфликта.

Также увидим, какие последствия это будет иметь для региональной и мировой безопасности, в частности для Украины, которая борется с российской агрессией. Понятно, что Россия из-за своих тесных связей с Ираном и некоторыми другими странами Ближнего Востока, имеет здесь и свои интересы,

– подчеркнул эксперт-международник.

Она может быть заинтересована в разгаре конфликта, чтобы таким образом сместить фокус от Украины.

Напомним, что в Израиле официально отказались комментировать убийство лидера ХАМАС, а в Белом доме заявили, знают о его смерти, впрочем других комментариев не предоставят.