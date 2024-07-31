Підняття такого прапора радше є закликом до мобілізації населення. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що так іранська влада хоче посилити бойовий дух.

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До чого призведе вбивство ватажка ХАМАС

Наслідком активізації людей згодом може стати удар у відповідь по Ізраїлю. Втім наразі про це рано говорити, спершу Іран накопичуватиме сили.

Зараз Ірану не вигідна нова конфронтація, адже недавно у країні до влади прийшов новий президент. Ніхто не хоче, щоб початок правління асоціювався з війною. Це матиме негативні політичні наслідки.

Другий момент полягає в тому, що якщо станеться новий напад, то Ізраїль не буде самотнім. Це підтвердив і Міністр оборони США, який заявив, що Америка стане на захисті Ізраїлю,

– розповів Станіслав Желіховський.

Тоді проти Ірану виступить найпотужніша країна у світі зі всіма своїми засобами. Водночас до Ірану можуть приєднатися інші терористичні організації чи проксі. Уже зараз рівень напруги є досить серйозним.

Ліквідація таких ватажків може стати іскрою, щоб мобілізувати ісламський світ для нової фази війни. Найближчі тижні покажуть, чи готові на це обидві сторони конфлікту.

Також побачимо, які наслідки це матиме для регіональної та світової безпеки, зокрема для України, яка бореться з російською агресією. Зрозуміло, що Росія через свої тісні зв'язки з Іраном та деякими іншими країнами Близького Сходу, має тут і свої інтереси,

– підкреслив експерт-міжнародник.

Вона може бути зацікавлена в розпалі конфлікту, щоб у такий спосіб змістити фокус від України.

Нагадаємо, що в Ізраїлі офіційно відмовились коментувати вбивство лідера ХАМАС, а в Білому домі заявили, знають про його смерть, втім інших коментарів не нададуть.