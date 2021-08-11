В Испании и Португалии готовятся к лесным пожарам: на страны надвигается жара
Источник:Associated Press
В Португалии и Испании ожидают повышения температуры до 40 градусов. Ввиду этого, власти стран вынуждены принимать меры для предотвращения лесных пожаров.
По данным метеорологической службы Испании AEMET, как максимальная, так и минимальная температура воздуха будет находиться на уровне, который значительно превышает норму. В некоторых регионах страны она может достичь 44 градусов по Цельсию.
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Как будет действовать Португалия
Власти Португалии заявили, что готовы привлечь к борьбе с вероятными лесными пожарами примерно 12 тысяч спасателей. Также они выделят 2 700 единиц техники и 60 самолетов.
Премьер-министр страны Антониу Кошта призвал местных жителей вести себя осторожно в условиях неблагоприятной погоды. Все из-за того, что многие пожары возникают именно вследствие неосторожного поведения.
Он также напомнил, что в 2017 году пожары, вызванные жаркой погодой, унесли жизни более 100 человек.
Мы не хотим повторения этого сценария,
– подчеркнул Кошта.
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Лесные пожары в других странах: кратко
- В Турции в конце июля вспыхнули масштабные лесные пожары, которые охватили значительную территорию страны. Власти многих турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов.
- Впоследствии огонь вспыхнул в Греции. В стране из-за аномальной жары не утихают сотни лесных пожаров. Люди были вынуждены бросить свое жилье и потеряли имущество из-за огня.
- Не обошли пожары и Черногорию. Однако местные власти убеждены, что причиной возникновения огненной стихии стал поджог.
- Лесные пожары 10 августа вспыхнули и в Алжире. Они возникли в горных районах к востоку от столицы страны. В результате в Алжире умерли 42 человека – среди них 17 местных жителей.