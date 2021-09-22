Исполнителя можем найти как трупа, – полковник МВД Кур о покушении на Шефира

Владимир Зеленский является самым большим врагом для России, поэтому к покушению на жизнь его помощника Сергея Шефира причастны именно российские спецслужбы. Украинским правоохранителям необходимо срочно расследовать это дело, чтобы успеть найти исполнителя.

Ведь его могут убить после выполненного задания. Об этом заявил в эфире программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале начальник управления уголовной разведки Министерства внутренних дел Украины с 1994 до 2000 года Валерий Кур.

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Он рассказал, что Россия полностью разочарована политикой Зеленского. Поэтому обстрел авто Шефира может еще и быть направлен на то, чтобы отвлечь внимание, посеять хаос в Украине.

По мнению полковника МВД, надо рассматривать, что это преступление до конца может быть нераскрытым. Хотя наши спецслужбы могут знать оперативно и следственным путем, что этот заказ пришел из Кремля.

"Исполнителя можем найти как трупа. И, судя по всему, для этого предприняты некоторые шаги", – подчеркнул он.

Кур: Это связано со спецслужбами России

По словам Кура, работа по раскрытию ведется еще до совершения такого преступления. Это огромный объем информации, а в Украине практически все окутано оперативными возможностями. Это так называемые подсобные силы – агентура.

Кому-то из оперативников уже точно известно об этом киллере. И, поверьте, уже сейчас подняты быстро все информационные источники,

– подчеркнул он.

И добавил, что теперь все только зависит от работы Службы безопасности Украины. Ведь стоит рассматривать именно версию причастности российских спеслужб.

В Кремле уже отреагировали на заявления о предполагаемом "российском следе" в нападении. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не причастна к покушению на Сергея Шефира.

Онлайн-трансляция программы "Что это было?": смотрите видео 24 канала

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