Использовали Storm Shadow и GMLRS: Силы обороны поразили 3 командных пункта оккупантов

Вооруженные Силы Украины поразили три командных пункта российских захватчиков. Поразить их удалось с помощью ракет Storm Shadow и реактивных снарядов GMLRS.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Соответствующую информацию обнародовали в телеграмм-канале в субботу, 5 октября.

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Поражены 3 командных пункта врага

В Генштабе ВСУ сообщили, что недавно Силы обороны поразили 3 командных пункта российских захватчиков.

На днях, нанесено успешное огневое поражение по командным пунктам 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад, а также одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии вооруженных сил России,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что результаты ударов уточняются.

В Генштабе уточнили, что боевую работу выполнили подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Там также сообщили, чем именно поразили соответствующие вражеские объекты.

Поражение осуществлено ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS,

– проинформировали там.

Также в Генштабе отметили, что "уничтожение оккупантов продолжается. Дальше будет...".