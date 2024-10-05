Использовали Storm Shadow и GMLRS: Силы обороны поразили 3 командных пункта оккупантов
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины поразили три командных пункта российских захватчиков. Поразить их удалось с помощью ракет Storm Shadow и реактивных снарядов GMLRS.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Соответствующую информацию обнародовали в телеграмм-канале в субботу, 5 октября.
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Поражены 3 командных пункта врага
В Генштабе ВСУ сообщили, что недавно Силы обороны поразили 3 командных пункта российских захватчиков.
На днях, нанесено успешное огневое поражение по командным пунктам 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад, а также одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии вооруженных сил России,
– говорится в сообщении.
Там добавили, что результаты ударов уточняются.
В Генштабе уточнили, что боевую работу выполнили подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Там также сообщили, чем именно поразили соответствующие вражеские объекты.
Поражение осуществлено ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS,
– проинформировали там.
Также в Генштабе отметили, что "уничтожение оккупантов продолжается. Дальше будет...".