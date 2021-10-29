Использование Bayraktar на Донбассе: США убеждены, что именно Россия обостряет ситуацию
Источник:фейсбук Посольства США в Украине
Посольство США в Украине заявило, что Россия обостряет ситуацию на Донбассе. Ведь их риторика не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности.
В Посольстве США вспомнили, что действия пророссийских боевиков привели к гибели украинского военного. Соответствующее заявление опубликовали на сайте посольства 29 октября.
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В Посольстве США в Украине убеждены, что российская риторика способствует эскалации
Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности,
– заявили в посольстве.
Там призвали "обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня". Однако объяснили – "давайте будем ясными" и вспомнили, что пророссийские боевики неоднократно:
- использовали гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году;
- недавно убили украинского воина.
Кстати, Россия, ссылаясь на фейковые сообщения изданий пророссийских боевиков, заявила, что якобы ВСУ "начали наступление" на Донбассе. В российском МИД фактически легализовали ложные сообщения, которые распространяли телеграм-каналы и оккупационные СМИ.
Обострение ситуации на Донбассе: последние новости
- 25 октября пророссийские СМИ из оккупированного Донбасса заявили, что ВСУ взяли под контроль Старомарьевку. Штаб ООС сразу опроверг эту информацию. В ВСУ объяснили, что фейк о взятии Старомарьевки – это очередная попытка дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения.
- Впоследствии пророссийские боевики в ночь с 25 на 26 октября прицельно обстреливали поселок Гранитное Донецкой области. В результате обстрела повредили 6 жилых домов. Гражданские не пострадали.
- К сожалению, во время обстрела два военнослужащих ВСУ получили ранения, один из них погиб.
- В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что ситуацию пытались уладить дипломатическими методами, однако это не помогло и боевики продолжали бить по украинским позициям.
- Именно поэтому 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного, в районе проведения Операции объединенных сил впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar.