Кремлевский диктатор Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС, который в августе состоится в ЮАР. В то же время Кремль решил отправить в ЮАР главу российского МИДа Сергея Лаврова.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса подтвердил, что Путин не будет лично присутствовать на саммите БРИКС. В сообщении говорится, что Путин не будет присутствовать на саммите по взаимной договоренности.

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Вместо Путина в ЮАР поедет Лавров

В саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки. Следовательно, только государство-террорист Россия не будет представлено на самом высоком уровне.

Очевидно, что Путин отказался лично принять участие в саммите БРИКС из-за ордера на его арест, который в марте 2023 года выдал Международный уголовный суд.

В Кремле неоднократно заявляли, что ордер, мол, не представляет угрозы Путину. Однако на практике стало очевидно, что лидер России боится оказаться на скамье подсудимых и ответить за военные преступления против Украины.

Как известно, кремлевского диктатора подозревают в незаконной депортации украинских детей в Россию.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав. Среди этих стран и ЮАР.

В ЮАР намекнули, что Путину не стоит ехать на саммит