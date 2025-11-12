Американский профессор Скотт Лукас в эфире 24 Канала назвал реакцию Трампа "истерикой", объяснив, что подобные эмоциональные всплески появляются каждый раз, когда президенту не удается достичь желаемого эффекта. Такие заявления, по словам аналитика, являются попыткой показать силу там, где он фактически не имеет влияния.

Почему реакцию Трампа назвали истерической?

Дональд Трамп во время одного из последних выступлений снова прокомментировал войну в Украине. Политик заявил, что "иногда нужно позволить сторонам воевать до тех пор, пока они не будут готовы к перемирию". Его слова вызвали волну критики в США, ведь прозвучали как намек на отказ от поддержки Киева. Именно на это заявление отреагировал американский профессор Скотт Лукас, назвав его оторванным от реальности.

Это истерика Трампа. Каждый раз, когда ему не удается заключить мирное соглашение и получить Нобелевскую премию мира, он говорит: "Я забираю свой мяч и иду домой",

– объяснил аналитик из США.

Такие реакции свидетельствуют не о стратегическом видении, а об эмоциональном стремлении показать силу там, где ее фактически нет. В то же время Вашингтон продолжает искать пути поставки оружия Украине даже в периоды политических споров. После решений в Конгрессе часть вооружений передают через партнеров по НАТО, чтобы обеспечить непрерывность помощи. Такой механизм стал возможным благодаря усилиям ответственных представителей администрации.

Сейчас военные поставки США поступают в Украину через продажи странам НАТО. Это включает средства противовоздушной обороны, фронтовое оборудование и, возможно, ракетные системы для контратак по россиянам,

– объяснил американский аналитик.

Благодаря этому Украине продолжают поступать необходимые ресурсы для обороны. Соединенные Штаты также участвуют в планировании обороны НАТО и поощряют союзников увеличивать расходы на безопасность.

Почему США не могут отказаться от НАТО и Украины?

Администрация в Вашингтоне сейчас глубже интегрирована в структуру НАТО, чем несколько лет назад. Соединенные Штаты участвуют в совместном планировании обороны, стимулируют союзников увеличивать расходы и укрепляют восточный фланг Альянса. Отказ от поддержки Украины означал бы ослабление самого НАТО и потерю доверия партнеров.

Если сейчас отойти от Украины, придется отойти и от НАТО. В Штатах достаточно людей, которые понимают, что нельзя игнорировать европейскую оборону, потому что Путин представляет самую серьезную угрозу для Европы со времен Второй мировой,

– отметил Лукас.

Таким образом, позиция США остается ключевой в сдерживании российской агрессии. Несмотря на политические споры, в Вашингтоне понимают, что стабильность Европы напрямую зависит от поддержки Украины и единства Альянса. Реальная политика США формируется не эмоциями, а коллективными решениями Конгресса и оборонных ведомств.

