Источники в ГУР подтвердили повреждение российского самолета A-50 в Таганроге

В ночь на 9 марта беспилотники атаковали завод в Таганроге. Тогда был поврежден один из ценных российских самолетов.

Источники 24 Канала в ГУР подтвердили, что во время атаки был поврежден А-50. К слову, перед этим Украина уничтожила два таких самолета.

Смотрите также Запугивание или очередной бред․ Почему на самом деле Путин говорит, что Бельгия возникла благодаря России

Поврежден А-50

источники отмечают, что во время атаки на авиазавод был поврежден один из российских самолетов А-50. Ранее эта информация появлялась в сети. Однако не была официально подтвержденной.

Этот самолет относится к типу разведчиков.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что якобы атака в ночь на 9 марта была массированной. Он даже заявлял об одном раненом.

Завод имени Бериева, который оказался под ударом, строит и ремонтирует военные транспортные самолеты различных типов. В частности, Ил-76, А-50, Ил-78. Ранее он производил стратегические бомбардировщики. Среди других говорится о Ту-95, Ту-142.

Украина уничтожила А-50 23 февраля